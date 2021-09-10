عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد أنباء عن إطلاق نار.. إغلاق قاعدة رايت باترسون الجوية بولاية أوهايو

قاعدة رايت باترسون
قاعدة رايت باترسون الجوية

أذاعت فضائية يورونيوز عربية تقريرا جاء من خلاله إعلان مصدرٌ عسكري أمريكي إغلاق قاعدة "رايت باترسون" لسلاح الجو بولاية أوهايو وسط البلاد، بعد تلقيها تقرير عن وجود "مطلق نار" داخل القاعدة.

 

وذكر "الجناح 88 للقاعدة الجوية" في تغريدة على "تويتر" أنه في حوالي الساعة التاسعة وخمس وعشرين دقيقة مساءً، تلقّى قسم الطوارئ في القاعدة تقريراً عن وجود مطلق نار في المركز الوطني للاستخبارات الجوية والفضائية في المنطقة "إي" بقاعدة رايت باترسون.

 

ويعدّ "الجناح 88 للقاعدة الجوية" هي وحدة دعم للقاعدة ويقع على عاتقها مهمة تشغيل المطار وصيانة جميع البنى التحتية فيه وتأمين الأمن والاتصالات والخدمات والأعمال الأمنية واللوجستية داخل القاعدة.

 

"قوات الأمن تقوم بتمشيط المبنى


وجاء في تغريدة "الجناح 88 للقاعدة الجوية" أيضاً أن "قوات الأمن تقوم بتمشيط المبنى".

 

اطلاق نار قاعدة رايت باترسون الجوية ولاية اوهايو وسط البلاد القاعدة

ترشيحاتنا

إنفوجراف.. قرارات ونتائج اجتماعات مجلس الوزراء في ٱسبوع

تعيين مسئول برمجيات الساعات الذكية بـ "آبل" مديرًا لقسم سيارتها الكهربائية

بسبب دلتا.. مايكروسوفت تقرر استمرار العمل من المنزل لأجل غير مسمى

عاجل.. روسيا تستدعى السفير الأمريكى

إغلاق أبواب ومداخل المسجد الٱقصى بعد محاولة عملية طعن.. فيديو

خيرتها بين الطلاق والشغل فاختارت الأخير.. الإفتاء ترد 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز في أول رسالة منذ مرضها: دعمكم كان بيهون عليا

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

كله أهلاوية .. خالد الغندور يهاجم مجاهد بسبب الجهاز الجديد للمنتخب

لاتهامه باغتصاب أربع فتيات.. استمرار حبس لاعب مانشستر سيتي حتى يناير المقبل

رياح وأمطار وتكاثر السحب.. ماذا تقول صور الأقمار الصناعية عن طقس الجمعة

أحمد موسى يتصدر تويتر بـ 7 هاشتاجات.. ومغردون: رقم مشاهدة تاريخي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد ثروت ونيرمين الفقي أبرز المكرمين في مهرجان همسة.. صور

دقة ومهارة عالية في ختام التدريب البحرى المصرى الإماراتى "زايد - 3"

بناءً على توجيهات الرئيس| مجمع الجلاء الطبى يستقبل الطالبة منه الله هشام

نصب واعتراف وغرامة 10 ألاف جنيه.. حكاية سمكرية البني آدمين أجدع بنت في مصر

فيديو

فيديو جراف.. ثروته تخطت مليار جنيه.. تعرف على رحلة محمود العربي صاحب شركة توشيبا

فيديو جراف.. فقدان التذوق وصعوبة التنفس.. أبرز أعراض كوفيد طويل الأمد

فيديوجراف| متلازمة نادرة جدا.. أعراض جانبية خطيرة للقاح أسترازينيكا

كان بيأكل القطط والكلاب.. حكاية شاب تنبأ بوفاته في مقطع فيديو بالبحيرة

المزيد

ساحة رأي

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ ابداعات المرأة 

مصطفى الشيمى يكتب: «فى موقف بنها»

سعد الفقي يكتب: دكتوراه للبيع

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ