بعد أنباء عن إطلاق نار.. إغلاق قاعدة رايت باترسون الجوية بولاية أوهايو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية تقريرا جاء من خلاله إعلان مصدرٌ عسكري أمريكي إغلاق قاعدة "رايت باترسون" لسلاح الجو بولاية أوهايو وسط البلاد، بعد تلقيها تقرير عن وجود "مطلق نار" داخل القاعدة.

وذكر "الجناح 88 للقاعدة الجوية" في تغريدة على "تويتر" أنه في حوالي الساعة التاسعة وخمس وعشرين دقيقة مساءً، تلقّى قسم الطوارئ في القاعدة تقريراً عن وجود مطلق نار في المركز الوطني للاستخبارات الجوية والفضائية في المنطقة "إي" بقاعدة رايت باترسون.

ويعدّ "الجناح 88 للقاعدة الجوية" هي وحدة دعم للقاعدة ويقع على عاتقها مهمة تشغيل المطار وصيانة جميع البنى التحتية فيه وتأمين الأمن والاتصالات والخدمات والأعمال الأمنية واللوجستية داخل القاعدة.

"قوات الأمن تقوم بتمشيط المبنى



وجاء في تغريدة "الجناح 88 للقاعدة الجوية" أيضاً أن "قوات الأمن تقوم بتمشيط المبنى".