عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدرستا الصم والبكم بقنا تكشفان حقيقة واقعة هتك عرض طفلين

طفل
طفل

أصدرت مدرستى الصم والبكم للبنين والبنات بـ قنا، بياناً مشتركاً يستنكران فيه ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية عن ارتكاب مدير مدرسة الصم والبكم أعمال منافية للأخلاق مع نجليه.

 

و أوضح بيان المدرستين، بأن الواقعة ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بمدرستى الصم والبكم للبنين أو البنات بـ قنا، وأن مديريها ينتميان لعائلات محترمة ويتمتعان بسمعة طبية بين جموع المعلمين فى قنا، وأن الزج بمسمى مدير مدرسة للصم يعد إهانة لشخصيهما ومدارسها تستوجب اعتذار وعقاب.

 

 

إعدام 321 كيلو أغذية و54 لتر عصائر وزيوت فاسدة بـ قنا

الكشف على 700 مواطن في قافلة طبية مجانية لأهالي القلمينا بقنا

 

وطالب بيان مدرستي الصم والبكم  بـ قنا، وسائل الإعلام المختلفة بتحرى الدقة والمهنية فى كتابة أخبارهم المتعلقة بالمدارس ومراعاة عادات وتقاليد المجتمع القنائى التى ترفض مثل هذه الأمور مع مراعاة ما تسببه نوعية هذه الأخبار من تشويه لصورة المعلمين.

 

وأشار البيان، إلى أن مديرا مدرستى الصم واليكم بصدد إتخاذ إجراءات قانونية بشأن هذه الواقعة التى تسببت فى حالة من اللغط والتخوف بين الطلاب وأولياء أمورهم.


وكانت بعض المواقع الإلكترونية، تناولت أنباء مغلوطة عن تقديم ربة منزل بلاغاً ضد زوجها تتهمه بهتك عرض طفليه واصفةً إياه بأنه يعمل مدير مدرسة للصم بقنا فى حين أن الاسم الوارد فى الأخبار لا يوجد فى أى مدرسة للصم سواء مدرسين أو إداريين أو عمال.

ssM
ssM
قنا الصم مدير مدرسة الصم هتك عرض طفل مدرسة المعلمين

موضوعات متعلقة

"الكولة" قصة عشق تحولت من هواية إلى مهنة على ضفاف النيل بقنا.. فيديو

"علقة ساخنة" لـ لص سرق 15 ألف جنيه من سيدة داخل ميكروباص بقنا

ترشيحاتنا

في اليوم العالمي للإسعافات الأولية .. السعودية تحتفل على طريقتها الخاصة

تعرف على قائمة يوفنتوس لمواجهة نابولى في الدورى الإيطالى

وصول حافلة يد الأهلي إلى صالة حسن مصطفى لمواجهة الزمالك بالسوبر الأفريقي

لاعبو يد الزمالك يصلون صالة حسن مصطفى استعدادًا للسوبر الأفريقى

موعد وصول كارلوس كيروش لتولي منصب المدير الفني لمنتخب مصر

تفاصيل متابعة الرئيس سير الأعمال الجارية لاستكمال ربط محور شينزو آبي بمنطقة التجمع الخامس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سمكة قرش تهاجم شخصا بالساحل الشمالي

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

شاهد... الصور الأولى لـ ياسمين عبد العزيز من داخل المستشفى

ياسمين عبد العزيز في أول رسالة منذ مرضها: دعمكم كان بيهون عليا

إعصار أولاف يضرب المكسيك ويغلق الموانئ الجوية والبحرية.. فيديو

كله أهلاوية .. خالد الغندور يهاجم مجاهد بسبب الجهاز الجديد للمنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة أنيقة.. هبة عبدالغني تتألق في أحدث ظهور

محمد ثروت ونيرمين الفقي أبرز المكرمين في مهرجان همسة.. صور

دقة ومهارة عالية في ختام التدريب البحرى المصرى الإماراتى "زايد - 3"

بناءً على توجيهات الرئيس| مجمع الجلاء الطبى يستقبل الطالبة منه الله هشام

فيديو

نجمات بالهوت شورت .. فنانات أشعلن صيف 2021

فيديو جراف.. ثروته تخطت مليار جنيه.. تعرف على رحلة محمود العربي صاحب شركة توشيبا

فيديو جراف.. فقدان التذوق وصعوبة التنفس.. أبرز أعراض كوفيد طويل الأمد

فيديوجراف| متلازمة نادرة جدا.. أعراض جانبية خطيرة للقاح أسترازينيكا

المزيد

ساحة رأي

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ ابداعات المرأة 

مصطفى الشيمى يكتب: «فى موقف بنها»

سعد الفقي يكتب: دكتوراه للبيع

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ