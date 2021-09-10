مدرستا الصم والبكم بقنا تكشفان حقيقة واقعة هتك عرض طفلين

أصدرت مدرستى الصم والبكم للبنين والبنات بـ قنا، بياناً مشتركاً يستنكران فيه ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية عن ارتكاب مدير مدرسة الصم والبكم أعمال منافية للأخلاق مع نجليه.

و أوضح بيان المدرستين، بأن الواقعة ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بمدرستى الصم والبكم للبنين أو البنات بـ قنا، وأن مديريها ينتميان لعائلات محترمة ويتمتعان بسمعة طبية بين جموع المعلمين فى قنا، وأن الزج بمسمى مدير مدرسة للصم يعد إهانة لشخصيهما ومدارسها تستوجب اعتذار وعقاب.

وطالب بيان مدرستي الصم والبكم بـ قنا، وسائل الإعلام المختلفة بتحرى الدقة والمهنية فى كتابة أخبارهم المتعلقة بالمدارس ومراعاة عادات وتقاليد المجتمع القنائى التى ترفض مثل هذه الأمور مع مراعاة ما تسببه نوعية هذه الأخبار من تشويه لصورة المعلمين.

وأشار البيان، إلى أن مديرا مدرستى الصم واليكم بصدد إتخاذ إجراءات قانونية بشأن هذه الواقعة التى تسببت فى حالة من اللغط والتخوف بين الطلاب وأولياء أمورهم.



وكانت بعض المواقع الإلكترونية، تناولت أنباء مغلوطة عن تقديم ربة منزل بلاغاً ضد زوجها تتهمه بهتك عرض طفليه واصفةً إياه بأنه يعمل مدير مدرسة للصم بقنا فى حين أن الاسم الوارد فى الأخبار لا يوجد فى أى مدرسة للصم سواء مدرسين أو إداريين أو عمال.