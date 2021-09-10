وزير الاتصالات : توصيل الإنترنت لمليون منزل ضمن مبادرة حياه كريمة

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مشروع “حياه كريمة”، مشروع متفرد في العالم كمشروع تنموي،مؤكدا أنه يمس حياه أكثر من 58% من سكان مصر وتوصيل كافة الخدمات والمرافق لهم بما فيها خدمات الإنترنت.

وأضاف عمرو طلعت، خلال لقاء له لبرنامج “مصر تستطيع” عبر فضائية “دي ام سي”، انه تم توصيل كابلات الالياف الضوئية لمليون منزل، من خلال المرحلة الأولى، مشيرا إلى أن دخول الإنترنت يمثل نقلة نوعية ، ويستطيع الطالب التعلم والتدرب والاطلاع على المعلومات.

وتابع عمرو طلعت، أنه عن طريق منصة مصر الرقمية، يستطيع المواطن الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، ويبعده عن العناء الذي كان يتم في الماضي.

وأشار طلعت، إلى أنه يتم تقديم 90 خدمة توجد على منصة مصر الرقمية منها خدمات التموين، وتجديد البطاقة واضافة عضو في الاسرة وتقدم الخدمة للمواطن بالتعاون مع وزارة التموين، إضافة إلى سداد المخالفات والتظلمات وعمل التوكيلات بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل.

500 مكتب بريد

وأكد وزير الإتصالات، أنه هناك أيضا 500 مكتب بريد المواطن يمكنه الحصول على الخدمات منها لأهالينا الذين لا يعلمون الدخلو عبر المواقع الالكترونية، أو من الممكن التحدث مع الرقم الساخن 15999.