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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنت مش متربي.. مصطفى بكري موبخا الطبيب المعتدي على ممرض بسبب كلبه

مصطفى بكرى
مصطفى بكرى

وبَّخَ الاعلامى مصطفى بكرى، الدكتور الذى اعتدى على ممرض بسبب كلبه، قائلا: "أنت ما تربتش، لو اتربيت؛ مش هتعمل كده، أنت ولا حاجة".

 

وأضاف بكرى خلال تقديمه برنامج "حقائق واسرار" عبر قناة "صدى البلد"، قائلا: "الدكتور دا اسمه عمرو خيرى، و رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس"

وتابع بكري حديثه:" دا فضيحة بمعنى الكلمة ازاى دا دكتور ورئيس قسم العظام بجامعة عين شمس.".

وأكد بكري: “اللى عمله دا جريمة، لا يستحق ان يكون طبيبا ولا يؤتمن”، مضيفا: "أنت عاوزه يصلى للكلب؟ يا اخى خلى عندك دين ومرؤءه، أقل واحد اشرف وانضف منك".

و تصدر فيديو لطبيب وشخصين آخرين يرتديان زي أمن إداري وكل منهما يمسك حبلًا حيث يقوم الممرض المسن بالقفز من أعلى الحبل، محركات البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي حيث أثار غضب عارم لما بدر من الطبيب ولومه الممرض بسبب إهانته لكلبه ولم يكتفي بذلك حيث طلب منه السجود والصلاة للكلب.

وكان الرد سريعا من قبل وزارة التعليم العالي حيث وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بسرعة إحالة واقعة إهانة أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس لعضو هيئة التمريض وذلك بإحدى المستشفيات الخاصة للتحقيق الفوري، كما وجه الوزير بسرعة موافاته بتقرير لنتائج التحقيق في هذه الواقعة التي تتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية وأخلاقيات أعضاء هيئة التدريس.

الإعلامي مصطفى بكري مصطفى بكري ممرض عمرو خيرى عين شمس

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