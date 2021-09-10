الإفتاء تكشف دور الدراما وتأثيرها على وعي المجتمع

تحدث الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية،عن الدراما وتأثيرها على المجتمع.

وقال علام خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامى حمدى رزق إن الدراما الهادفة التي تعالج القضايا المجتمعية وأهمها الأفكار المتطرفة من الوسائل المحمودة وتأثيرها كبير على العقل والوعي.

وتابع:الوعي الرشيد هو الذي يأخذ بيد صاحبه إلى العطاء والصلاح والرشاد وقد اهتم الإسلام بقضية الوعي اهتمامًا بالغًا.

وقال مفتى الجمهورية، أن مواجهة افكار التطرف لا تقف عند حدود المؤسسات الدينية بل تشمل كل مؤسسات المجتمع.

وقال مفتى الجمهورية، أن دار الإفتاء اعتمدت خطة لإعداد مجلدات عملية لدراسة التطرف بعنوان "المرجع المصرى لدراسة التطرف".

وأوضح شوقى علام، أن الدليل المرجعى لمكافحة التطرف بداية لمشروعات علمية كبيرة.