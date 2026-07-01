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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

انطلاقة سبتمبر.. 100 مدرسة مصرية إيطالية مجانية تمنح شهادة أوروبية معتمدة

مدرسة مصرية إيطالية
مدرسة مصرية إيطالية
رحمة سمير

كشف الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، تفاصيل المشروع المصري الإيطالي الجديد لتطوير التعليم الفني، مؤكدًا أن العام الدراسي 2026-2027 سيشهد انطلاق المرحلة الأولى من المدارس المصرية الإيطالية المجانية، التي تمنح الطلاب شهادة إيطالية معترفًا بها في جميع دول الاتحاد الأوروبي.

أكثر من 100 مدرسة بالشراكة مع الجانب الإيطالي

وأوضح بصيلة أن الوزارة وقعت بروتوكولًا مع الجانب الإيطالي لإنشاء أكثر من 100 مدرسة مصرية إيطالية في مختلف التخصصات، وليس في المجال الزراعي فقط، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف إعداد خريجين وفق المعايير الدولية لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.

41 مدرسة زراعية بالتعاون مع جهات الدولة

وأشار إلى أن قطاع الزراعة يحظى بالنصيب الأكبر من المشروع، حيث تم الاتفاق على إنشاء 26 مدرسة بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر، و10 مدارس بالشراكة مع وزارة الزراعة، و5 مدارس مع وزارة الموارد المائية والري، إلى جانب مدارس أخرى في مجالات الصناعات الدوائية، والصناعات الحيوية والكيميائية، وصناعة الصلب، والصناعات الميكانيكية والكهربائية.

الدراسة تبدأ في 21 محافظة

وأكد رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني أن المرحلة الأولى ستبدأ في سبتمبر المقبل داخل 21 محافظة، موضحًا أن تحديد الحد الأدنى للقبول سيتم عقب إعلان نتائج الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات، مع إجراء اختبارات قبول لقياس قدرات الطلاب بما يتناسب مع طبيعة الدراسة.

المدارس مجانية بالكامل

وشدد بصيلة على أن الدراسة في المدارس المصرية الإيطالية ستكون مجانية بالكامل، موضحًا أن الشركاء الصناعيين يتحملون جزءًا كبيرًا من تكلفة التدريب والتجهيزات، بينما توفر وزارة التربية والتعليم الكوادر التعليمية والإشراف الأكاديمي.

شهادة إيطالية معترف بها في أوروبا

وأضاف أن الجانب الإيطالي يتولى إعداد المناهج والإشراف على العملية التعليمية والاختبارات، لافتًا إلى أن الطلاب سيحصلون لأول مرة على شهادة إيطالية كاملة معترف بها في جميع دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يفتح أمامهم فرص العمل داخل مصر وخارجها.

تطور كبير في التعليم الفني

وأشار بصيلة إلى أن تطوير التعليم الفني انعكس على ترتيب مصر عالميًا، حيث تقدمت من المركز 113 عالميًا عام 2019 إلى المركز 41 خلال العام الماضي، نتيجة تحديث المناهج، وتدريب المعلمين، وربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل.

https://web.facebook.com/reel/1160644879607432 

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