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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل تستورد مصر الغاز من إسرائيل؟ وزير البترول يرد

توصيل الغاز
توصيل الغاز

جاوب المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على سؤال، بشأن “هل مصر تستورد الغاز الإسرائيلي؟”، قائلا :"هذا الأمر في غاية الأهمية ومصر من الدول المتقدمة في صناعة الغاز في المنطقة".

 

وأوضح طارق الملا، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن قوتنا تأتي من إنتاج غاز مصر وبنية تحتية متميزة، متابعا أن الشبكة المصرية غير محدودة ويصل أطوالها لأكثر من 7300 كيلو متر، ولدينا شبكة من شرق مصر لغربها.

 

وتابع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن هناك كشف غاز في غزة، وقبرص، وقريبا في لبنان، وكلها اكتشافات كبيرة على احتياجات بلادها، وموجود تحت البحر، ولكي يستخرجو هذا الغاز؛ كان لا بد من تصديره.


وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر “جابت جون”- كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي-، وتستورد الغاز، وبتعمل تصدير وتخزين بعد ذلك، ومصر مصدر للغاز في المنطقة، مشير الي أن مصر تساعد الدول على أن تأتي بعائد مادي من اكتشافات الغاز.

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