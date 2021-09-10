ضبط مخدرات وسيارة مسروقة بحوزة شخصين في كفر الشيخ

نجحت مباحث مركز شرطة دسوق، اليوم، في ضبط سائقين حال استقلالهما سيارة ربع نقل مبلغ بسرقتها، وبداخلها كمية من مخدر الحشيش وسلاح ناري.

وكان اللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء خالد محمدي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط سائق، مقيم دائرة المركز، و آخر مقيم دائرة مركز سيدي سالم، حال توقفهما على جانبي الطريق واستقلالهما سيارة مبلغ بسرقتها، وبحوزتهما 300 جرام من مخدر «الحشيش»، وسلاح ناري عبارة عن «بندقية خرطوش محلي الصنع»، ومبلغ مالي 4 آلاف جنيها، وهاتفين.



وبالكشف عن السيارة، عقب رفع بصمتي الشاسيه والموتور، تبين أنها مبلغ بسرقتها بمحافظة الجيزة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.