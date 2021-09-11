أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 11 - 9 - 2021

ننشر أسعار الخضراوات و الفاكهة اليوم السبت 11 سبتمبر 2021 وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.



ونرصد أسعار الخضراوات اليوم السبت فى سوق العبور

وسجلت أسعار الخضراوات اليوم فى سوق العبور كالتالى: تراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 3 و 6 جنيه ، البطاطس بين 3.5 و 6.5 جنيه ، البصل بين 1.50 و 3 جنيه.

وسجلت الكوسة اليوم فى سوق العبور بين 2.5 و 5 جنيه للكيلو، تراوحت الفاصوليا بين 9 الى 15 جنيها ، الباذنجان البلدي بين 2 و 3.50 جنيه .

وسجل الفلفل الرومي البلدي اليوم فى سوق العبور بين 2 و 5 جنيه الفلفل الحامي البلدي بين 2 و 4 جنيه.

فيما سجلت اسعار الملوخية اليوم فى سوق العبور بين 1.5 الى 3 جنيه ، الخيار البلدي بين 2.5 الى 5 جنيه ، البامية بين 5 الى 8 جنيه.

ونرصد أسعار الفاكهة اليوم السبت بسوق العبور

وفيما تعلق بأسعار الفاكهة تراوح سعر كيلو الليمون البلدى اليوم فى سوق العبور بين 4و 7 جنيهات للكيلو.

وسجلت أسعار الفاكهة كالتالى: سعر كيلو البرتقال الصيفى 5 و 6.50 جنيه، سعر كيلو برتقال بلدى بين 3و 3.50 جنيه.

أسعار العنب فى سوق العبور

وجاءت أسعار الفاكهة ، عنب رومى أحمر بين 6 الى 9 جنيها ، عنب اسود بين 7 الى 11 جنيها ، عنب كرمسن 9 الى 15 جنيها.



أسعار التفاح فى سوق العبور

وبلغت أسعار الفاكهة .. سجل سعر كيلو تفاح مصرى بين 12 و 18 جنيها ، تفاح امريكانى ايطالى بين 17 و 23 جنيها.



أسعار المانجو بأنواعها فى سوق العبور

تراوح سعر كيلو المانجو الفص 20 الى 40 جنيها ، المانجو العيسوي 11 الى 22 جنيها ، المانجو البلدى 9 الى 15 جنيها ، مانجو كنت 15 الى 20 جنيها ، مانجو هندى 15 الى 35 جنيها ، مانجو زبدية 14الى 20 جنيها مانجو سنارة 9 الى 15 جنيها، مانجو دبشة 9 الى 15 جنيها.

بلغ سعر كيلو التين البرشومى بين 7 الى 13جنيها ، كانتلوب بين 4 و 9 جنيهات ، سعر بلح بارحى 15 و 25 جنيها.

ويعد سوق العبور انجاز قومي كبير ونقلة حضارية وسلوكية هامة بني على أحدث مستوي عالمي ليكون الأول على مستوى الشرق الأوسط وروعي في تصميمه طبيعة المجتمع المصري وأنماط سلوكه وأساليب استهلاكه ،وتم افتتاحه في 1994 حيث قد قدم حلولا جذرية لمشاكل الأسواق القديمة في روض الفرج وغمرة والتي كانت سبباً في وصول نسبة الفاقد في الخضر والفاكهة إلى 50-60% في بعض الأصناف وهو ما كان يعادل 1.2 مليار جنيه سنويا انخفضت هذه النسبة إلى 3-5 % بعد إنشاء سوق العبور وهي النسبة المتعارف عليها في أحدث الأسواق العالمية.