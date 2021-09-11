محمد كيلاني يكشف سر ابتعاده عن الفن خلال الفترة الأخيرة

حل المطرب محمد كيلاني، ضيفا علي الإعلامية مني الشاذلي مقدم برنامج " معكم" والمذاع عبر قناة " سي بي سي"، للحديث عن سبب ابتعاده عن الفن خلال الفترة الأخيرة.

تابع الكيلاني خلال حواره مع الإعلامية مني الشاذلي، أن والده كان رافضاً بشدة فكرة التحاقه بمجال الغناء، حيث كان اعتقاده أن الغناء ليست مهنة وإنما مجرد هواية أو نوع من أنواع الترفيه، لذا غضب غضبا شديداً عندما أبلغه نجله أنه قرر الدخول في هذا المجال.

ونوه إلي أن مشواره الفني بدأ منذ أن كان بالجامعة ولكن تعطل كثيراً بعد إمضاء عقد احتكار مع المخرج الراحل أحمد المهدي بعد نجاح كليب "يبقى أنت أكيد في مصر".

وأشار إلي أن المطرب محمود العسيلي له فضل كبير عليه للدخول في هذا المجال، حيث رشحه بشدة للمشاركة في غناء كليب يبقى أنت أكيد في مصر.