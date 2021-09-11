إسرائيل تشن ضربات جوية على قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم السبت، بأن الطيران الإسرائيلي شن عدة غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة.

يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة، أن صاروخا أُطلق من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية القريبة، بعد وقت قصير من إعلان تل أبيب القبض على أسيرين من إجمالي ستة فروا من سجن جلبوع يوم الإثنين الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "في أعقاب التقرير عن دوي صافرات الإنذار، تم تحديد عملية إطلاق واحدة من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وقد اعترضتها منظومة القبة الحديدية".

وقبل ذلك بوقت قصير قال الجيش في بيان مقتضب: "تم تفعيل صافرات الإنذار في منطقة المجلس الإقليمي اشكول. التفاصيل قيد التحقيق".

من جانبها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن صافرات إنذار دوت في مجلس إشكول الإقليمي، ضمن ما تسمى مستوطنات غلاف غزة.

وقالت الصحيفة: "دوت صافرات الإنذار في مجلس أشكول الإقليمي في غلاف غزة، وذلك بعد فترة وجيزة من اعتقال اثنين من الأسرى الأمنيين الذين فروا من سجن جلبوع وينتميان إلى حركة الجهاد الإسلامي".



ولم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ حتى اللحظة.

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، أعلنت إسرائيل إلقاء القبض على الأسيرين يعقوب محمود قادري ومحمد العارضة.

ونشرت القناة مقطع فيديو قالت إنه يوثق عملية الاعتقال التي جرت في مدينة الناصرة العربية داخل الخط الأخضر.

وأضافت أن الاثنين كانا يتجولان في الشارع طالبين الطعام، وهما يحاولان تغطية وجهوهم حتى لا يتم التعرف عليهم "لكن الناس رفضوا وأبلغوا الشرطة".

وفر 6 أسرى فلسطينين فجر الاثنين الماضي من سجن جلبوع، عبر فتحة داخل إحدى الزنازين، متصلة بنفق ينتهي بفتحة أخرى خارج أسوار السجن، وأعلنت إسرائيل حالة التأهب القصوى بحثا عنهم بمشاركة الجيش والشرطة وأجهزة أمنية أخرى..