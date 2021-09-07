فيديو جديد يرصد لحظة قصف إسرائيلي على قطاع غزة

نشرت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو للقصف الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة، أمس الإثنين.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن القصف؛ جاء ردا على إطلاق جديد لبالونات حارقة من قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية- نقلا عن شهود عيان- بأن سلاح الجو الإسرائيلي قصف- مساء أمس الاثنين- أراضي قطاع غزة الفلسطيني، في منطقة خان يونس.

ووفقا للتقارير؛ كان هدف الغارة الجوية على الأرجح منشأة تابعة لحماس في جنوب غزة.

وتكهنت بعض وسائل الإعلام بأن الضربة جاءت ردا على البالونات الحارقة التي أطلقها مسلحون فلسطينيون في وقت سابق.

وبعد انتهاء الضربات؛ أكد الجيش الإسرائيلي أنه تم قصف مجمع تطوير صواريخ تابع لحماس، وموقع بناء خرساني يستخدم للأنفاق؛ ردا على البالونات الحارقة التي أطلقت من غزة في وقت سابق والتي أشعلت ثلاث حرائق في جنوب إسرائيل.

