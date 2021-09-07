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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيديو جديد يرصد لحظة قصف إسرائيلي على قطاع غزة

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

نشرت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو للقصف الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة، أمس الإثنين.

 

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن القصف؛ جاء ردا على إطلاق جديد لبالونات حارقة من قطاع غزة.

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طيران الإحتلال يقصف خان يونس في قطاع غزة .. فيديو

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جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات علي قطاع غزة

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية- نقلا عن شهود عيان- بأن سلاح الجو الإسرائيلي قصف- مساء أمس الاثنين- أراضي قطاع غزة الفلسطيني، في منطقة خان يونس.

 

ووفقا للتقارير؛ كان هدف الغارة الجوية على الأرجح منشأة تابعة لحماس في جنوب غزة.

 

وتكهنت بعض وسائل الإعلام بأن الضربة جاءت ردا على البالونات الحارقة التي أطلقها مسلحون فلسطينيون في وقت سابق.

 

وبعد انتهاء الضربات؛ أكد الجيش الإسرائيلي أنه تم قصف مجمع تطوير صواريخ تابع لحماس، وموقع بناء خرساني يستخدم للأنفاق؛ ردا على البالونات الحارقة التي أطلقت من غزة في وقت سابق والتي أشعلت ثلاث حرائق في جنوب إسرائيل.
 

الاحتلال الاسرائيلي الجيش الإسرائيلي قطاع غزة خان يونس البالونات الحارقة

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