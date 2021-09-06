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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات علي قطاع غزة

غارات إسرائيلية
غارات إسرائيلية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، قيام طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، بشن غارات على قطاع غزة.

 

ووفقا لقناة روسيا اليوم، أفادت مصادر محلية وأمنية بأن طائرات استطلاع وحربية إسرائيلية استهدفت بصاروخين على الأقل موقع "القادسية" التابع للمقاومة غرب “خان يونس”.

 

وأحدثت الغارات انفجارات قوية، فيما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من أماكن الاستهداف.

 

وذلك في اعقاب اندلاع 3 حرائق  في المستوطنات المحاذية لـ قطاع غزة جراء إطلاق بالونات حارقة على منطقة “شاعر هنيغف”.

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بسبب البالونات الحارقة.. اندلاع 3 حرائق في مستوطنات غلاف غزة

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن الفصائل في قطاع غزة أعطت للوسطاء مهلة حتى 15 سبتمبر لتنفيذ الوعود التي تلقوها بشأن تخفيف الحصار علي قطاع غزة. لكن لم يتضح من الإعلان ما إذا كانت الفصائل في غزة تعتزم تعليق النشاط الاحتجاجي عند السياج الحدودي.

 

وقالت القيادة الإسرائيلية الجنوبية: "لا نعرف حتى الآن ما إذا كنا سنصعد في الأيام المقبلة ردا على البالونات الحارقة، لكننا بالتأكيد نتوقع حوادث مماثلة".

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