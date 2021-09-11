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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أخبار العالم| إثيوبيا تعلن موعد بدء توليد الكهرباء من سد النهضة وإسرائيل تقصف غزة

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

إسرائيل تعتقل 2 من الأسرى الفارين من سجن جلبوع.. فيديو
أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الجمعة، باعتقال أسيرين من الأسرى الفلسطينيين الستة المتحررين من سجن جلبوع.

إسرائيل تعتقل اثنين أخرين من الأسرى الفارين من سجن جلبوع
أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" اليوم السبت، بأن الشرطة الإسرائيلية تمكنت من اعتقال اثنين آخرين من الأسرى الفارين من سجن جلبوع شديد الحراسة شمال إسرائيل.

إسرائيل تشن ضربات جوية على قطاع غزة
أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم السبت، بأن الطيران الإسرائيلي شن عدة غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة.

إثيوبيا تعلن موعد بدء توليد الكهرباء من سد النهضة
أعلنت إثيوبيا، اليوم الجمعة، أنها تستعد لبدء توليد الكهرباء من سد النهضة في غضون الأشهر القليلة القادمة. وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، إن الاستعدادات جارية لتمكين توربينات سد النهضة من توليد الكهرباء في الأشهر المقبلة.

مشروع قرار جديد في مجلس الأمن بشأن سد النهضة
كشفت مصادر دبلوماسية السودان عن أن تونس ستقدم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي للمرة الثانية، بشأن أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

مستوى حرج .. السودان يسجل ارتفاعا بمنسوب النيل في الخرطوم
أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية تسجيل ارتفاع "حرج" في منسوب مياه نهر النيل في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى.

عشرات الضباط في إثيوبيا يطلبون اللجوء إلى السودان
تقدم عشرات الضباط من إثيوبيا، بطلبات لجوء إلى السودان، وذلك على خلفية الحرب الدائرة في إقليم تيجراي منذ نوفمبر 2020.

قرارات سعودية عاجلة بشأن الوافدين وتأشيرات الدخول والخروج
بدأت المديرية العامة للجوازات السعودية  بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى  30 / 11 / 2021م وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

لا تسمح بدفنه.. طالبان تعدم شقيق نائب الرئيس الٱفغاني السابق
أعدمت حركة طالبان الأفغانية، شقيق أمر الله صالح، نائب الرئيس الأفغاني السابق، الذي أصبح واحداً من قادة قوات المعارضة المناهضة لحركة طالبان في وادي بانشير.

أمريكا تعلق نقل لاجئين من أفغانستان بعد اكتشاف مرض معد
أعلن البيت الأبيض الجمعة تعليق الرحلات الجوية التي تنقل لاجئين أفغان الى الولايات المتحدة بعد اكتشاف أربع حالات إصابة بالحصبة بين وافدين جدد.

أفغانستان.. بيان جديد من البنتاجون حول ضربة كابول
قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن الضربة الأمريكية الخاطئة في العاصمة الأفغانية كابول استندت إلى معلومات استخباراتية جيدة.

أول تعليق من أمريكا على تشكيل حكومة جديدة في لبنان
قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت، إن الولايات المتحدة ترحب بتشكيل حكومة جديدة في لبنان برئاسة نجيب ميقاتي، داعيةً إلى التحرك العاجل لإصلاح الاقتصاد.

 

 

إسرائيل غزة اثيوبيا سد النهضة أمريكا السودان أفغانستان

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