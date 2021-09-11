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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تعلق نقل لاجئين من أفغانستان بعد اكتشاف مرض معد

صدى البلد

أعلن البيت الأبيض الجمعة تعليق الرحلات الجوية التي تنقل لاجئين أفغان الى الولايات المتحدة بعد اكتشاف أربع حالات إصابة بالحصبة بين وافدين جدد.

وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في مؤتمر صحفي بأن القرار اتخذ بناء على طلب السلطات الصحية وكإجراء احترازي.

ووُضع الأربعة المصابون بالحصبة، في حجر صحي، وبدأت عملية تعقب مخالطيهم.

وقالت ساكي ”يُطلب حاليا من جميع الوافدين الأفغان التطعيم ضد الحصبة كشرط لدخول الولايات المتحدة“.

وأضافت أن اللقاحات ضد الأمراض الرئيسية مثل الحصبة والتهاب الغدة النكفية والحصبة الألمانية تُعطى في القواعد العسكرية التي تستقبل اللاجئين الأفغان في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الإدارة تدرس تطعيم اللاجئين في قواعدها في الخارج.

وشهد الجسر الجوي الطارئ الذي قادته الولايات المتحدة وسبق انسحابها من أفغانستان إجلاء أكثر من 120 ألف شخص، معظمهم من الذين عملوا مع القوات الأمريكية ويخشون انتقام طالبان بعد استيلائها على السلطة.

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وأشادت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، بـ“تعاون“ حركة طالبان و“مرونتها“ وذلك بعيد وصول عشرات، بينهم أمريكيون، إلى العاصمة القطرية الدوحة قادمين من مطار كابول، في أول رحلة إجلاء لرعايا أجانب من العاصمة الأفغانية منذُ استكمال الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

وأعلن البيت الأبيض، في بيان، أن ”طالبان أبدوا تعاونا بإتاحتهم مغادرة مواطنين أمريكيين وحاملي تأشيرات إقامة دائمة“ إلى الولايات المتحدة.

وتابعت الرئاسة الأمريكية ”لقد أبدوا مرونة ومهنية في التواصل الذي تم معهم على هذا الصعيد“، واصفة الأمر بأنه ”خطوة أولى إيجابية“.

أفغانستان أمريكا لاجئين طالبان كابول الحصبة

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