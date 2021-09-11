مؤشر الأسهم المتوسطة يهبط 7.5% الأسبوع الماضي

أغلق مؤشر البورصة المصرية ايجى اكس 30 خلال تعاملات الأسبوع الماضي عند 11065 نقطة مسجلا انخفاضا بنحو 2.17% بينما سجل مؤشر EWI EGX70 هبوطا بنسبة 7.5% مغلقا الفترة عند 2807 نقطة، بينما سجل مؤشر P&S انخفاضا بنحو 4.4% عند الفترة مغلقا 1854.26 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 في البورصة المصرية فقد سجل هبوطا بنحو 1.89%مغلقا عند 13441 نقطة، بينما سجل مؤشر EWI EGX100 انخفاضا بنسبة 6.4% مغلقا الفترة عند 3795 نقطة.

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية 24.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليستقر في ختام تعاملات الأسبوع عند مستوى 721.2 مليار جنيه مقابل 745.7 مليار جنيه.