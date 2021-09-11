عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مايكروسوفت حذرت منها.. 7 خطوات لحماية حاسوبك من ثغرة جديدة في ويندوز

مايكروسوفت
مايكروسوفت

حذرت شركة مايكروسوفت Microsoft، في وقت سابق من هذا الأسبوع، من ثغرة أمنية خطيرة جديدة ليوم صفر zero-day، تتيح للهاكرز استخدام ملفات Office 365 المفخخة، للتحكم بجميع الاجهزة التي تعمل بنظام ويندوز.

 

وبحسب ما ذكره موقع "tomsguide"، قال مستشار الأمن بشركة مايكروسوفت عن هذا الخلل، المصنف برمز CVE-2021-40444، إنه يجب على المستخدمين الانتباه إلى تحذيرات الحماية التي تعرضها برامج Word أو Excel أو PowerPoint عند فتح ملف تم تنزيله بمرفقات البريد الإلكتروني، وعدم النقر فوق الزر "تمكين التحرير" على مثل هذا النوع من  الملفات.

 

لإنشاء الفيديو عبر ويندوز.. مايكروسوفت تستحوذ على صانع البرامج Clipchamp

مايكروسوفت تطلق نظام Windows 11 رسميا الشهر المقبل

 

وحتى الآن فشلت مايكروسوفت، في إيجاد حل للثغرة الأمنية، وأنها تعمل على تصحيح هذا الخلل بجولة التحديثات الشهرية يوم الثلاثاء المقبل، وتؤثر المشكلة الأمنية على جميع إصدارات ويندوز بما في ذلك: Windows 7 و 8.1 و 10 و 11 حيث إن جميعها معرض للخطر بنفس القدر، وكذلك جميع إصدارات Microsoft Office.

 

وفي الوقت الحالي، يمكن لمستخدمي جميع إصدارات ويندوز المعرضين للخطر، حماية أجهزتهم وتقليل تعرضهم لهذا الهجوم عن طريق تعطيل إطار عمل برمجة مايكروسوفت،  نظام عناصر التحكم المعروفة باسم أكتيف إكس ActiveX.

 

وسيؤدي اتخاذ هذه الخطوات إلى حماية برامج Office وإيقاف الملفات الضارة المعروفة، ولكن يمكن للمهاجمين بسهولة إنشاء ملفات ضارة جديدة أو استخدام ملفات بخلاف ملفات أوفيس، حتى تقوم مايكروسوفت بتصحيح الثغرة.

 

وتعد الطريقة الوحيدة المؤكدة لحماية جهازك من هذه الهجمات، على الأقل حتى 14 سبتمبر، هي تعطيل برنامج ActiveX تمامًا في سجل ويندوز، وهو "المستند الرئيسي" الذي يحكم كل نظام Windows.


كيفية إلغاء تنشيط  ActiveX في مايكروسوفت أوفيس

سيؤدي هذا إلى تعطيل القدرة على عرض المحتوى المستند إلى الويب في Word أو Excel أو PowerPoint أو تطبيقات مايكروسوفت أوفيس الأخرى، ويمكنك القيام بذلك من خلال:

 

1.افتح مستند Word أو جدول بيانات Excel أو عرض PowerPoint تقديمي.


2.انقر فوق تبويب ملف File أعلى اليسار للكشف عن شريط التنقل الأيمن.
 

3. قم بالتمرير على طول الطريق وانقر فوق "خيارات Options".


4. انقر فوق مركز التوثيق في شريط التنقل الأيمن من النافذة المنبثقة.


5. انقر فوق زر Trust Center Settings (إعدادات مركز التوثيق) في النافذة اليمنى.
 

6. قم بتحديد إعدادات ActiveX في شريط التنقل الأيمن.


7. حدد “تعطيل جميع عناصر التحكم دون إشعار Disable all controls without notification” في النافذة اليمنى.

مايكروسوفت Office 365 هاكرز ثغرة أمنية الملفات الضارة Office

موضوعات متعلقة

بسبب دلتا.. مايكروسوفت تقرر استمرار العمل من المنزل لأجل غير مسمى

مايكروسوفت تنهي دعم برامج الأوفيس على أجهزة اللاب توب ChromeBook

مايكروسوفت تتراجع وتعلن قرارا مهما بشأن تحميل Windows 11 على الأجهزة

مايكروسوفت تحذر آلاف الشركات من ثغرة أمنية خطيرة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

ملكة بريطانيا تبعث برسالة إلى بايدن في ذكرى هجمات 11 سبتمبر

جامعة الأزهر تبدأ تطعيم الطلاب بلقاح كورونا.. أعرف الأماكن

الرى: أعمال جارية لإنشاء وإحلال وتجديد 32 محطة واستلام 10 محطات

اليوم.. الرئيس السيسي يطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

بدء لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية في التفاضل واللغة الأجنبية

أرسنال الجريح يتطلع لانتفاضة أمام نورويتش سيتي بالدوري الإنجليزي في غياب النني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

لا عزاء لمدعى الكذب.. رسالة قوية من مرتضى منصور بعد بطولة يد الزمالك

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

بعد حادث مروع.. شائعات الوفاة تلاحق مطرب المهرجانات حودة بندق

كله أهلاوية .. خالد الغندور يهاجم مجاهد بسبب الجهاز الجديد للمنتخب

شاهد... الصور الأولى لـ ياسمين عبد العزيز من داخل المستشفى

تفقد الرئيس السيسي الأعمال الجارية بطريقي "الدائري والأوتوستراد" يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد غياب 18 عاما.. جينيفر لوبيز برفقة بن أفليك على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا

في مهب الريح.. شاهد أمريكية تتحدى إعصار قاتل من أجل موعد غرامي

جرح حاد بالذراع .. الحقيقة الكاملة لهجوم قرش على غواص بالساحل الشمالي

شاهد... نسرين طافش ووليد توفيق على الريد كاربت لحفل "دير جيست"

فيديو

يؤدي للوفاة.. أسباب وأعراض الهربس الفموي لدى الأطفال

فيديو جراف.. مريض نفسي.. طبيب يجبر ممرضا على السجود لكلب

فيديو جراف.. آخر التطورات الصحية لياسمين عبدالعزيز

نجمات بالهوت شورت .. فنانات أشعلن صيف 2021

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: العنف النسائي.. خطر يهدد الأمن المجتمعي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الطبقة المتوسطة 

أحمد فيهم يكتب: زينة

أمينة محمد الدسوقي تكتب: جائحة كورونا والعادات الغذائية للناس

بيري محمد تكتب: زُقاق المدق بين الماضي والحاضر

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ ابداعات المرأة 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ