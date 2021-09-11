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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

باكستان تعلن تسيير رحلات جوية تجارية إلى مطار كابول ابتداء من الاثنين

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت الخطوط الجوية البكاستانية، اليوم السبت، أنها تعتزم تسيير رحلات جوية تجارية إلى مطار العاصمة الأفغانية كابول ابتداء من الاثنين المقبل.

 

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية، لوكالة فرانس برس، إن الشركة تعتزم استئناف الرحلات الجوية من إسلام آباد إلى كابول.

 

وأضاف "حصلنا على جميع التصاريح التقنية لعمليات الطيران. رحلتنا التجارية الأولى ستكون إيرباص إيه 320 وستطير من إسلام آباد إلى كابول في 13 سبتمبر".

مطار كابول يستعد لاستقبال الرحلات الدولية في غضون 3 أيام

بعد ضغوط على طالبان.. أول رحلة دولية تستعد للإقلاع من مطار كابول

وكانت حرك طالبان أعلنت قبل يومين استئناف العمل في المطار، عقب إعادة تشغيل غرفة التحكم في المطار، بمساعدة من تركيا وقطر.

 

وأقلعت أول رحلة تجارية من مطار كابول قبل يومين، تابعة لشركة الخطوط الجوية القطرية.

باكستان رحلات جوية كابول مطار أفغانستان

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