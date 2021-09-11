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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد هروبهما من سجن جلبوع.. تفاصيل جديدة عن اعتقال الأسيرين الزبيدي وعارضة

تفاصيل جديدة عن
تفاصيل جديدة عن اعتقال الأسيرين الأخرين الزبيدي وعارضة

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الأسير زكريا الزبيدي الذي أعيد اعتقاله فجر اليوم، السبت، حاول المقاومة لدى عملية القبض عليه ولكن عناصر الاحتلال الأمنية سيطرت عليه.

 

وقالت قناة "كان" إن الزبيدي، حاول الفرار ومقاومة قوات أمن الاحتلال الإسرائيلي، لكنه كان متعبا ما أدى إلى اعتقاله.

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وتوحي صورة متداولة للزبيدي أنه تعرض للضرب أثناء اعتقاله.

 

من جهتها، ‏قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، في تفاصيل جديدة حول الحادث إن الشرطة حصلت على معلومات قبيل الساعة الخامسة من صباح اليوم تفيد بوجود مشتبهين "ليسا محليين" يتجولان بالقرب من حقل زيتون ملاصق لموقف سيارات شاحنات في قرية أم الغنم.

 

و‏أفادت هيئة البث بأنه تم استدعاء القوات الخاصة للشرطة الإسرائيلية "يمام" إلى جانب وحدات جهاز الأمن العام "الشاباك" إلى المكان ليتم تطويق ومحاصرة الأسيرين.

 

وأشارت إلى أن الزبيدي حاول المقاومة والفرار، لكنه كان منهكا للغاية، وتمت السيطرة عليه على الفور.

 

وذكر موقع "والاه" أنه تم تحويل الزبيدي ومحمد عارضة الذي اعتقل معه، إلى التحقيق في جهاز الأمن العام "الشاباك".

 

ولا يزال البحث مستمرا عن اثنين من أصل الأسرى الفارين الستة من سجن جلبوع، وهما أيهم كممجي ومناضل انفيعات، وذلك بعد القبض على محمود عارضة ويعقوب قادري قرب مدينة الناصرة أمس الجمعة.

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