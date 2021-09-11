بعد واقعة جلبوع.. إسرائيل تتوعد الأسرى الـ6 بالسجن سنوات طويلة

توّعد نائب وزير الأمن الإسرائيلي ألون شوستر، الأسرى الستة الذين نجحوا في الفرار من سجن جلبوع شديد الحراسة، بالسجن سنوات طويلة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية تصريحات شوستر، اليوم السبت وقوله: "سنلقي القبض على باقي الأسرى الستة، سنعيدهم إلى السجن ليقضوا فيه سنوات طويلة تنتظرهم".

واعتقلت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية فجر اليوم السبت الأسير زكريا الزبيدي والأسير محمد العارضة قرب بلدة الشبلي في منطقة الجليل الأسفل وذلك بعد عدة أيام من فرار 6 أسرى من سجن جلبوع، وقبلها بساعات محمود العارضة ويعقوب قادري.

وذكر تقرير أورده الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم السبت، أن إعادة اعتقال الأسيرين زكريا الزبيدي (45 عاما) ومحمد قاسم أحمد عارضة (39 عاما) جرى بواسطة قصاصي أثر من قوات الاحتياط التابعة لجيش الاحتلال.

وأشار التقرير إلى أن ثلاثة من قصاصي الأثر توصلوا إلى مكان تواجد الزبيدي وعارضة بالاعتماد على "آثار أقدامهم وعلبة سجائر وعلبة شراب"، و"حددوا مكانهما في حقل زيتون ملاصق لموقف شاحنات في أم الغنم، بينما كان العارضة نائما في شاحنة وكان الزبيدي يسير مرهقًا، واتصلوا على الفور بقوات الأمن التي نفذت عملية الاعتقال".

ونقل التقرير عن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تقديراتها بأنه "لم يكن لدى الأسيرين خطة هروب منظمة، حيث كررا نفس المخبأ خلال اليومين الماضيين ولم يكن بحوزتهما الكثير من الطعام".

وأشار التقرير إلى أن الاسيرين الذين ما زالت الشرطة الإسرائيلية تبحث عنهما هما أيهم فؤاد نايف كمامجي (35 عاما) ومناضل يعقوب عبد الجبار نفيعات (32 عاما)، مشيرة إلى أنهما انفصلا وأن أحدهما في الضفة.