عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هيئة البيانات الإيطالية تطلب من فيسبوك توضيحا بشأن نظاراتها الذكية

فيسبوك
فيسبوك

قالت هيئة حماية البيانات الإيطالية، يوم الجمعة الماضية، إنها طلبت من شركة فيسبوك Facebook، تقديم توضيحات بشأن النظارات الذكية التي أطلقتها شركة التواصل الاجتماعي العملاقة مؤخرا، من أجل تقييم ما إذا كان المنتج متوافقا مع قوانين الخصوصية.

 

وبحسب ما ذكرته وكالة “رويترز” الإخبارية، تسمح نظارات فيسبوك الذكية، التي تم تطويرها بالتعاون مع العلامة التجارية الشهيرة Ray-Ban EssilorLuxottica، لمرتديها بالاستماع إلى الموسيقى أو إجراء المكالمات أو التقاط الصور ومقاطع الفيديو القصيرة ومشاركتها عبر وسائل التواصل التابعة للشركة باستخدام تطبيق مصاحب.

 

لتتبع تحركاتك المباشرة.. إليك كيفية مشاركة موقعك مع الآخرين على فيسبوك ماسنجر

طريقة آمنة بنسبة 100%.. حيلة بسيطة لمعرفة من زار صفحتك الشخصية على فيسبوك

 

وذكرت الوكالة الإيطالية Garante، إنها دعت مفوض حماية البيانات الأيرلندي، الذي يترأس الإشراف على فيسبوك لأن المقر الأوروبي لشركة التواصل الاجتماعي يقع في أيرلندا، لطلب توضيحات من الشركة الأم المالكة لخدمات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت السلطة الإيطالية، إنها تريد أن يتم إبلاغها بالإجراءات التي اتخذها فيسبوك لحماية الأشخاص الذين يتم تصويرهم من حين لآخر، وخاصة الأطفال وكذلك الأنظمة المعتمدة لجعل البيانات التي تم جمعها مجهولة وميزات المساعد الصوتي المتصل بالنظارات.

فيسبوك تعلن نظارة Ray-Ban Stories الذكية

وتعتبر نظارة Ray-Ban Stories الذكية تعتبر واحدة من أكثر النظارات الذكية غير التقليدية حيث تحتوى على كاميرا مدمجة في حافة كل جانب من الإطار مع  تطبيق يسمى Facebook View يتيح تحرير ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو التي تم التقاطها بنظاراتهم. 

وتحتوى نظارة فيسبوك Ray-Ban Stories على مكبر صوت رفيع مدمج في كل منها، ومستشعر LED أمامي يضيء باللون الأبيض عندما تلتقط صورة أو فيديو، إلى جانب زر طاقة مخفي داخل الإطار الأيسر للنظارة، وزر رفيع لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو أعلى الإطار الأيمن. 

وستتوفر نظارة فيسبوك الذكية Ray-Ban Stories، مقابل سعر 299 دولار أمريكي (أى ما يعادل 4700 حوالي جنيه مصرى).  

نظارة فيسبوك الذكية Ray-Ban Stories
فيسبوك هيئة حماية البيانات التواصل الاجتماعي نظارات فيسبوك نظارة ذكية نظارة Ray-Ban Stories Facebook

موضوعات متعلقة

خبير :فيسبوك هو المنصة الإلكترونية رقم واحد في مصر بلا منازع

دولة إفريقية تخطط لإنشاء منصات تواصل بديلة لـ فيسبوك وواتساب وتويتر

فيسبوك تفكر فى إعادة ميزة مهمة إلى التطبيق بعد سنوات من إزالتها

بخطوات بسيطة.. كيف تتخلص من تتبع فيسبوك لموقعك على هواتف أندرويد وآيفون

ترشيحاتنا

مهاجم الترجي التونسي يقترب من الدوري المصري.. تعرف على التفاصيل

فين المؤسسات الدينية والتعليمية..السيسي يعلق على هروب طالب إعدادي عبر منفذ السلوم

هل يجوز سماع الأغاني أثناء العمل؟ .. الإفتاء تجيب

السيسي: "اللي عايز يسلم يسلم واللي مش عايز هو حر.. ربنا اللي بيحاسب"

بعد موجة الارتفاع.. "الزراعيين" تكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم والبطاطس بالأسواق

إبراهيم عيسى يطالب بحذف خانة الديانة من البطاقة.. ووزير العدل يرد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأكاذيب الثلاثة في واقعة قرش الساحل الشمالي.. وهل سيتم إغلاق القرى والشواطئ ؟

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

حاسبوني وحاسبوا الحكومة.. الرئيس السيسي: مين يقدر يوفر تأمين صحي حقيقي لـ 100 مليون

لا عزاء لمدعى الكذب.. رسالة قوية من مرتضى منصور بعد بطولة يد الزمالك

اغتصبوها واتهموها بالإجهاض.. حكم نهائي ينتصر لطالبة التمريض بالبحيرة

4 حالات لقطع المعاش بقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

قائد منتخب ألمانيا للشباب: أنا أهلاوي وبحب قفشة.. وأنتظر إشارة مصر (حوار)

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر مكالمة التليفون بين بايدن وبوش يوم 11 سبتمبر من على طائرة الرئاسة.. تفاصيل مذهلة

بعد غياب 18 عاما.. جينيفر لوبيز برفقة بن أفليك على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا

في مهب الريح.. شاهد أمريكية تتحدى إعصار قاتل من أجل موعد غرامي

جرح حاد بالذراع .. الحقيقة الكاملة لهجوم قرش على غواص بالساحل الشمالي

فيديو

التهمت جزءا من ذراعه.. حقيقة هجوم سمكة على شخص بالساحل

فديو جراف.. مواقف إنسانية وسر نجاحه .. قصة محمود العربي التاجر الأمين

يؤدي للوفاة.. أسباب وأعراض الهربس الفموي لدى الأطفال

فيديو جراف.. مريض نفسي.. طبيب يجبر ممرضا على السجود لكلب

المزيد

ساحة رأي

محمد شعبان يكتب: المدن الشبابية

أحمد عمر يكتب: العنف النسائي.. خطر يهدد الأمن المجتمعي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الطبقة المتوسطة 

أحمد فيهم يكتب: زينة

أمينة محمد الدسوقي تكتب: جائحة كورونا والعادات الغذائية للناس

بيري محمد تكتب: زُقاق المدق بين الماضي والحاضر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ