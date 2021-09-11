هيئة البيانات الإيطالية تطلب من فيسبوك توضيحا بشأن نظاراتها الذكية

قالت هيئة حماية البيانات الإيطالية، يوم الجمعة الماضية، إنها طلبت من شركة فيسبوك Facebook، تقديم توضيحات بشأن النظارات الذكية التي أطلقتها شركة التواصل الاجتماعي العملاقة مؤخرا، من أجل تقييم ما إذا كان المنتج متوافقا مع قوانين الخصوصية.

وبحسب ما ذكرته وكالة “رويترز” الإخبارية، تسمح نظارات فيسبوك الذكية، التي تم تطويرها بالتعاون مع العلامة التجارية الشهيرة Ray-Ban EssilorLuxottica، لمرتديها بالاستماع إلى الموسيقى أو إجراء المكالمات أو التقاط الصور ومقاطع الفيديو القصيرة ومشاركتها عبر وسائل التواصل التابعة للشركة باستخدام تطبيق مصاحب.

وذكرت الوكالة الإيطالية Garante، إنها دعت مفوض حماية البيانات الأيرلندي، الذي يترأس الإشراف على فيسبوك لأن المقر الأوروبي لشركة التواصل الاجتماعي يقع في أيرلندا، لطلب توضيحات من الشركة الأم المالكة لخدمات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت السلطة الإيطالية، إنها تريد أن يتم إبلاغها بالإجراءات التي اتخذها فيسبوك لحماية الأشخاص الذين يتم تصويرهم من حين لآخر، وخاصة الأطفال وكذلك الأنظمة المعتمدة لجعل البيانات التي تم جمعها مجهولة وميزات المساعد الصوتي المتصل بالنظارات.

فيسبوك تعلن نظارة Ray-Ban Stories الذكية

وتعتبر نظارة Ray-Ban Stories الذكية تعتبر واحدة من أكثر النظارات الذكية غير التقليدية حيث تحتوى على كاميرا مدمجة في حافة كل جانب من الإطار مع تطبيق يسمى Facebook View يتيح تحرير ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو التي تم التقاطها بنظاراتهم.

وتحتوى نظارة فيسبوك Ray-Ban Stories على مكبر صوت رفيع مدمج في كل منها، ومستشعر LED أمامي يضيء باللون الأبيض عندما تلتقط صورة أو فيديو، إلى جانب زر طاقة مخفي داخل الإطار الأيسر للنظارة، وزر رفيع لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو أعلى الإطار الأيمن.

وستتوفر نظارة فيسبوك الذكية Ray-Ban Stories، مقابل سعر 299 دولار أمريكي (أى ما يعادل 4700 حوالي جنيه مصرى).