تحصين 95 ألف حيوان في بني سويف ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بقرى ومراكز بني سويف،والتي تنفذها مديرية الطب البيطري،ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة،لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة المحافظات

وأكد تقرير المتابعة اليومي لفعاليات الحملة ، الذي تم عرضه على المحافظ"د.محمد هاني غنيم"،أن إجمالي ما تم تحصينه وصل إلى 95 ألف و170رأساً ،بواقع: 84 ألف و525من الأبقار و9 آلاف و660 الجاموس، و985من الأغنام والماعز،فيما يتواصل العمل في الحملة وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة مراكز وقرى بني سويف