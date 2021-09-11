"سلة زعيم الثغر" تواجه هليوبلس في دور الـ ١٦ لكأس مصر

اقيمت عصر اليوم، قرعة كأس مصر لكرة السلة للرجال للموسم الرياضي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ بمقر الاتحاد المصري لكرة السلة.

وأسفرت القرعة، عن مواجهة زعيم الثغر وحامل لقب البطولة الماضية لفريق هليوبلس في دور الـ ١٦ بصالة الدكتور كمال شلبي في ميعاد يحدد فيما بعد، وفي حالة فوز زعيم الثغر يواجه في دور الـ ٨ الفائز من فريقي الشمس وهيئة القناة.



مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك



وأجرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة كابتن أحمد كامل، قرعة كأس مصر للرجال موسم 2021/2022 ظهر اليوم السبت.



وحضر الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة اتحاد السلة والمهندس خالد القوصي ومحمد فتحي عضوي مجلس الإدارة، مراسم إجراء قرعة المسابقة.



وجاءت قرعة منافسات دور الـ 16 لتعلن عن المواجهات التالية:



الاتحاد ضد هليوبلويس – القناة ضد الشمس – الجزيرة ضد سموحة – طلائع الجيش ضد سبورتنج من طرف.

الزمالك ضد مصر للتأمين – الطيران ضد المصرية للاتصالات – جزيرة الورد ضد أصحاب الجياد – الترام ضد الأهلي.



جدير بالذكر أن مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر للرجال ستقام في منتصف شهر أكتوبر القادم.