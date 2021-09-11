عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"سلة زعيم الثغر" تواجه هليوبلس في دور الـ ١٦ لكأس مصر

سلة الاتحاد السكندري
سلة الاتحاد السكندري

اقيمت عصر اليوم، قرعة كأس مصر لكرة السلة للرجال للموسم الرياضي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ بمقر الاتحاد المصري لكرة السلة.

 

 وأسفرت القرعة، عن مواجهة زعيم الثغر وحامل لقب البطولة الماضية لفريق هليوبلس في دور الـ ١٦ بصالة الدكتور كمال شلبي في ميعاد يحدد فيما بعد، وفي حالة فوز زعيم الثغر يواجه في دور الـ ٨ الفائز من فريقي الشمس وهيئة القناة.


مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك 


وأجرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة كابتن أحمد كامل، قرعة كأس مصر للرجال موسم 2021/2022 ظهر اليوم السبت.


وحضر الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة اتحاد السلة والمهندس خالد القوصي ومحمد فتحي عضوي مجلس الإدارة، مراسم إجراء قرعة المسابقة.


وجاءت قرعة منافسات دور الـ 16 لتعلن عن المواجهات التالية:


الاتحاد ضد هليوبلويس – القناة ضد الشمس – الجزيرة ضد سموحة – طلائع الجيش ضد سبورتنج من طرف.
الزمالك ضد مصر للتأمين – الطيران ضد المصرية للاتصالات – جزيرة الورد ضد أصحاب الجياد – الترام ضد الأهلي.


جدير بالذكر أن مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر للرجال ستقام في منتصف شهر أكتوبر القادم.

كرة السلة كأس مصر الأهلي والزمالك صالة الدكتور كمال شلبي الاتحاد المصري لكرة السلة

موضوعات متعلقة

سلة الاتحاد السكندري تخوض 4 وديات خلال معسكر صربيا

"رجال سلة الأهلي" يفوز على طلائع الجيش في بطولة منطقة القاهرة

ترشيحاتنا

السفير الصيني في المملكة مرتديا "الشماغ والبشت": لا زالت أتعلم الثقافة السعودية

لمن قائمة المنقولات في حالة الطلاق والخلع..الإفتاء تحسم الجدل

سأشارك في الاحتجاجات.. الإفراج عن داميان تاريل صاحب صفعة ماكرون

شاهد.. قرش برأس خنزير.. ظهور مخلوق مرعب في البحر المتوسط|صور

خاصة بالشرطة.. فورد تنتج نسخة جديدة من موستنج ماخ إي| صور

اخترت ألا أصطدم بالمؤسسات الدينية.. تصريحات بارزة للرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنباء عن زواج الفنانة أصالة من مدير أعمال ماجد المهندس| فيديو وصور

قائد منتخب ألمانيا للشباب: أنا أهلاوي وبحب قفشة.. وأنتظر إشارة مصر (حوار)

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

4 حالات لقطع المعاش بقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

لا عزاء لمدعى الكذب.. رسالة قوية من مرتضى منصور بعد بطولة يد الزمالك

الأكاذيب الثلاثة في واقعة قرش الساحل الشمالي.. وهل سيتم إغلاق القرى والشواطئ ؟

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية .. رددها الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هذا ما قالته الصحف الأمريكية والدولية عن الذكرى الـ 20 لضرب برجي التجارة

سر مكالمة التليفون بين بايدن وبوش يوم 11 سبتمبر من على طائرة الرئاسة.. تفاصيل مذهلة

بعد غياب 18 عاما.. جينيفر لوبيز برفقة بن أفليك على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا

في مهب الريح.. شاهد أمريكية تتحدى إعصار قاتل من أجل موعد غرامي

فيديو

النيابة تتدخل.. ماذا حدث في واقعة سجود الممرض لـ الكلب؟

التهمت جزءا من ذراعه.. حقيقة هجوم سمكة على شخص بالساحل

فديو جراف.. مواقف إنسانية وسر نجاحه .. قصة محمود العربي التاجر الأمين

يؤدي للوفاة.. أسباب وأعراض الهربس الفموي لدى الأطفال

المزيد

ساحة رأي

محمود الجلاد يكتب: سائقة الملاكي.. (قصة قصيرة)

محمد شعبان يكتب: المدن الشبابية

أحمد عمر يكتب: العنف النسائي.. خطر يهدد الأمن المجتمعي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الطبقة المتوسطة 

أحمد فيهم يكتب: زينة

أمينة محمد الدسوقي تكتب: جائحة كورونا والعادات الغذائية للناس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ