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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

آخر أسعار الأجهزة الكهربائية والموبايلات بـ شارع عبد العزيز ..فيديو

صدى البلد

في جولة حرة من داخل أشهر شوارع القاهرة لبيع الأجهزة الكهربائية والموبايلات، شارع عبد العزيز الذي يعتبر من أفضل الأماكن لشراء المستلزمات بأرخص سعر وأعلى جودة، وبتنوع كبير يتناسب مع كل الفئات.

رصدت عدسة صدى البلد، مدى الإقبال على الشراء، وآخر الأسعار لهذا الشهر، وحجم الزيادة والارتفاع في الأسعار، وما يقابله من تأثير على حركة البيع والشراء.

وأعرب التجار وأصحاب المحلات عن حالة من الركود الشديدة تسيطر على السوق، وتراجع كبير على حركة البيع والشراء، ومما يترتب عليه وقف الحال والمكوث طويلاً بلا عمل.

وأشار محمود عبد الخالق، أحد العاملين بمحلات شارع عبد العزيز، أن الأسعار ارتفعت بشكل ملحوظ عن السابق، وذلك السبب الأساسي لتراجع حركة البيع والشراء، وتعتبر نسبة الزيادة في الأسعار ما يقرب من ال ١٠٪ و ال١٥٪، وهي نسبة مؤثرة على سعر المنتج.

وأضاف أن شاشات التلفزيون ال ٣٢ بوصة، كانت تبدأ من سعر ١٥٠٠ جنيه، ولكن مؤخراً أصبح سعرها يبدأ من ٢٢٠٠ جنيه، علاوة على أسعار الثلاجات التي يبدأ سعرها من ال٣٠٠٠ جنيه ال٨ قدم باب واحد، وتصل إلي ٧٥ ألف جنيه.

وتابع أن الغسالات يبدأ سعرها من ٧٠٠ جنيه الخاصة بملابس الأطفال، لتصل إلي ١٥٠٠ جنيه، بينما الغسالات الاتوماتيك يصل سعرها إلي ١٨ ألف جنيه حسب الجودة والماركات المختلفة، بينما المكنسة الكهربائية تتراوح أسعارها ما بين ال٨٠٠ جنيه إلي ال٤٠٠٠ جنيه.

وعن أسعار البوتاجازات، أوضح أن اسعارها ارتفعت أيضاً عن الفترة السابقة، ويبدأ سعر البوتاجاز الأربعة شعلة ب١٣٥٠ جنيها، ليصل إلي ال١٢ ألف جنيه.

وأكمل محمود خالد، صاحب محل موبايلات، أن الأسعار ارتفعت عن السابق، في كل فئات الهاتف المحمول، وتسبب ذلك في حالة من الركود، وأشار أن الأسعار في شارع عبد العزيز هي الأفضل مقارنة بغيرها من الأماكن.

الأجهزة الكهربائية شارع عبد العزيز ارتفاع الأسعار زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية أسعار الهواتف ارتفاع وركود

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