أمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين يوجه الشكر لوزيرة الثقافة.. لهذا السبب

وجه الشاعر فوزي إبراهيم أمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين «الساسيرو»، الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على خلفية قرارها الأخير بإلزام مُتعهدي ومنظمي الحفلات سداد حق الأداء العلني للمؤلفين والملحنين مقابل استغلال أغانيهم قبل حصولها على التراخيص اللازمة.

ويرى فوزي إبراهيم، إنّ "هذا القرار بمثابة انتصار للقانون، وإنصاف للمؤلفين والملحنين"، موضحًا أن "حق الأداء العلني للحفلات، يتم تحصيله من المنشآت والشركات المنظمة أو المتعهدين ولا علاقة له بالمطربين والموسيقيين إطلاقًا".

يذكر أن في إطار توفيق الأوضاع طبقا للقانون الجديد للجمعيات، دعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين «الساسيرو» برئاسة الدكتور مدحت العدل، أعضاء الجمعية العمومية العادية وغير العادية للانعقاد يوم الجمعة الموافق الأول من شهر أكتوبر لعام 2021، بساقية عبد المنعم الصاوي (قاعة الحكمة) بالقاهرة.

وقررت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين، عقد اجتماع الأعضاء العادي في تمام الساعة الخامسة عصرا، وفيه سيتم النظر على عدد من الملفات منها تقرير مجلس إدارة نشاط الجمعية عن عامين 2019 و2020، وتقرير مراقب الحسابات عامين 2019 و2020، وعرض الميزانية العمومية والحساب الختامي عن عامين 2019 و2020 وعرض التعديلات المقترح أجراؤها على لائحة النظام الأساسي للجمعية.

أما اجتماع الأعضاء غير العادي فسيكون في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم نفسه للنظر في مقترحات تعديل المواد 20 و26 و31 من لائحة النظام الأساسي وتعديل البند 2 من المادة 23 والفقرة 3 من المادة 27 وإضافة فقرة جديدة رقم 7 للمادة 27 من اللائحة الداخلية.

ويصبح اجتماع جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين العادية جاهز للانعقاد، بحضور الأغلبية المطلقة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة ساعة ويعقد في الساعة السادسة بذات المقر ويكون صحيحا إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عم 10 % أو عشرون عضوا أيهما أقل.