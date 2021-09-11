التصريح بدفن ربة منزل تناولت مادة سامة بالخطأ في القليوبية

أمرت نيابة شبين القناطر بالقليوبية ، بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها بالتصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها،إثر تناولها مادة سامة بالخطأ عقب إنتهاء مناظرة الصفة التشريحية.

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كما أمرت النيابة بطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من المقدم محمد شديد، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود إشارة من مستشفى شبين القناطر العام، بوصول ن. م. م.، 52 سنة، ربة منزل، مصابة بحالة تسمم، ولفظت أنفاسها فور وصولها المستشفى.

انتقل فريق أمني من مركز شرطة شبين القناطر إلى محل البلاغ، وتوصلت التحريات إلى أن المتوفية وصلت المستشفى في حالة إعياء، إدعاء تناول مادة سامة، ولفظت أنفاسها أثناء محاولة إسعافها.

كما دلت التحريات على أنها تناولت المادة السامة بطريق الخطأ، تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بالتحفظ على جثة المتوفية لحين عرضها على الطبيب الشرعي، لمعرفة سبب الوفاة، ونوع المادة السامة التي تناولتها، والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وأكد أهل المتوفية، خلال التحقيقات أنها أصيبت بالتسمم نتيجة تناولها مادة سامة بطريق الخطأ، حيث تم نقلها إلى مستشفى شبين القناطر العام على الفور، حيث لفظت أنفاسها أثناء محاولة إسعافها.

من ناحية اخري قضت محكمة جنايات بنها فى القليوبية الدائرة السادسة برئاسة المستشار السيد هاشم بإحالة أوراق أحمد جمال مرتكب مجزرة السيفا المعروفة إعلاميا بمذبحة طوخ، التي ارتكبها المتهم وراح ضحيتها 2 وإصابة 4 آخرين إلى فضيلة المفتي للتصديق على إعدامه لاتهامه بقتل والشروع في قتل المجني عليهم، وقت الحادث مدعيًا الإصابة بمرض نفسي وهو ما أثبت تقرير الطب النفسي عدم صحته.

ووجهت أسر الضحايا والمجني عليهم الشكر للقضاء وأجهزة التحقيق مشيرين إلى أن الحكم يمثل القصاص العادل.

بينما شهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة حيث حضر المتهم في حراسة أمنية مشددة أشرف عليها اللواء محمد عناني مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، والعقيد محمد سعيد رئيس مباحث المحكمة.

ترجع وقائع قضية مذبحة طوخ عندما قام المتهم أحمد جمال بقرية السيفا التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية بطعن عددًا من أفراد قريته بـ 2سكين كان يحملهما مما أدي إلي وفاة الدكتور ضياء عبد العظيم ومحمد عبد العليم، وإصابة 4 آخرين إثر تعدي المتهم عليهم بالضرب بالسكين، وإحداث إصابات خطيرة بأجسادهم.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم أحمد جمال جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه، ضياء الدين عبدالعظيم محمد حامد بأن بيت النية وعقد العزم وأعد لذلك أسلحة بيضاء، وتربص له بالمكان الذي أيقن سلفا المرور به، وانهال عليه بالطعنات مما أدى إلى وفاته. وقد اقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى منها قتل المجني عليه محمد عبدالعليم بركات عمدا مع سبق الإصرار والشروع في قتل المجني عليه منصور علي القزاز، مع سبق الإصرار، وشرع في قتل المجني عليه أشرف إبراهيم رفاعي مع سبق الإصرار، وشرع في قتل السيد إبراهيم أبو زيد مع سبق الإصرار، وأحرز بغير ترخيص أسلحة بيضاء

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد تلقت إخطارا من من مركز طوخ، يفيد بتعدي المتهم أحمد جمال على 6 أشخاص في الشارع بقرية السيفا دائرة مركز طوخ.

بالانتقال تبين تعدى المتهم والذي أدعي هو أهله أنه مريض نفسي، على كلا من محمد عبد العليم أحمد 60 عامًا، عامل توفى فور وصوله مستشفى الجامعة، وضياء السيد عبدالعظيم 22 عامًا خامسة كلية طب توفى هو الأخر متأثرا بإصابته فيما أصيب كلا من منصور علي متولي القزاز وأشرف إبراهيم عطالله بإصابات خطيرة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الجامعة في حالة خطرة، كما جرى نقل الاثنان الآخران إلى إحدى المستشفيات الخاصة للعلاج.