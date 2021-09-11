مباراة مصيريه لـ إيهاب جلال مع بيراميدز فى الكونفدرالية .. عزام التنزاني يهزم هورسيد الصومالي 3-1

فاز نادي عزام التنزاني على ضيفه هورسيد الصومالي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ذهاب الدور التمهيدي من الكونفدرالية الإفريقية.

تقدم محمد علي إبراهيم أولا لهورسيد مع الدقيقة 23 قبل أن يرد عزام بثلاثة أهداف سجلها كلا من أيوبو ليانجا وإدريس مبومو ولوساجو مواكيندا في الدقائق 32 و73 و79.

وتقام مباراة الإياب 18 سبتمبر الجاري في الصومال.

ويلتقي الفائز من الفريقين مع بيراميدز في دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

وستجري مباراتا الذهاب في 15 أو 16 أو 17 أكتوبر المقبل وبعد أسبوع الإياب في مصر.

وفي حال تأهل بيراميدز، سيلعب في دور الملحق الذي يشارك به 16 ناديا خسروا في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

الرجاء المغربي يحمل لقب البطولة بعدما تفوق على شبيبة القبائل الجزائري في نهائي النسخة الماضية.

أعلنت إدارة نادي بيراميدز الاتفاق مع الكابتن إيهاب جلال ليتولى منصب المدير الفني لفريق الكرة الأول، خلال الموسم الجديد، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل مع المدرب الجديد واعتماد عقده من الرئيس التنفيذي للنادي المهندس ممدوح عيد بالاتفاق مع مجلس إدارة بيراميدز برئاسة سالم الشامسي.

ويمتلك المدير الفني صاحب الـ٥٤ عاما سيرة ذاتية مميزة وقاد العديد من الأندية خلال مشواره التدريبي ومن بينها الزمالك والإسماعيلي والمقاصة والمصري وانبي وأهلي طرابلس الليبي.

وتقيم إدارة نادي بيراميدز مؤتمرا صحفيا مساء الثلاثاء القادم بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي، لتقديم المدير الفني الجديد والحديث عن تفاصيل الاتفاق وشرح خطة النادي مع المدير الفني الجديد، في حضور المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لبيراميدز، والكابتن هاني سعيد المدير الرياضي والكابتن عمرو بسيوني مدير التعاقدات بالنادي للحديث عن تفاصيل التعاقد مع إيهاب جلال.