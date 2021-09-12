برلمانية: إعلان الرئيس 2022 عام المجتمع المدني سيحدث نقلة حضارية

أشادت النائبة هالة أبو السعد ، عضو مجلس النواب بإعلان الرئيس السيسى خلال إطلاقه الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بأن عام 2022 سيكون عام “المجتمع المدنى” ، مشيرة إلى أنه قرار قوى جدا وسيحدث نقلة حضارية للمجتمع المدنى.

وأشارت أبو السعد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن بعض منظمات المجتمع المدنى فى مصر للأسف تم استخدامها ضد الدولة فى عام 2011 ، وبعثت بصور سلبية للمجتمع المدنى بأنه يتدخل فى شئون البلاد.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن قرار الرئيس السيسي يدعم منظمات المجتمع المدنى فى مصر ، بحيث تكون لها دور فى رفع الوعى المصري، مؤكدة ضرورة أن يكون المجتمع المدنى شريك فى التنمية بشكل فعال.

وتابعت: لابد من تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى ، خاصه وأنها تعتبر حلقة الوصل بين المجتمع وصناع القرار فى مصر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن أن عام 2022 سيكون عام " المجتمع المدني "، إيمانا من الدولة المصرية بأهمية العمل المجتمعي بمشاركة الدولة.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال إطلاقة لـ الاستراتيجية الوطنية لبناء الانسان، أن الدولة المصرية تحترم كافة الحقوق والحريات ، مشيرا إلى أن أبناء مصر يستحقون الأفضل دائما .