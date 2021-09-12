مدير التجارة الإلكترونية: أنشأت منصة تساعد الشباب على اتخاذ القرارات المصيرية

قال أحمد جابر أحد الشركاء المؤسسين والمدير التنفيذي لشركة "بوسطة"، إن الشركة تعمل في مجال الشحن وهذا لأن التوجه العالمي الآن يتجه إلي التجارة الإلكترونية وهذه التجارة لن تتحقق إلا اذا تم توافر شريك لها يتعامل مع التكنولوجيا مثلها .

من جانبه أضاف علي سلامة مؤسس شركة "empwr" للصحة العقلية والسلامة النفسية خلال لقائه في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناه "الأولي المصرية"، قمت بعمل بحث مع شركة مايكروسفت من أجل تحقيقه علي أرض الواقع في مصر بالإضافة إلي إقامة بمنصة علي الإنترنت لمخاطبة الشباب العربي.

وأوضح علي سلامة، أن هذه المنصة ستساعد الشباب علي اتخاذ القرارات المهمة والمصيرية في حياتهم من أجل الارتقاء بمعيشتهم المهنية والاجتماعية والزوجية.

قال المهندس أحمد جابر الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للتقنية بشركة بوسطة تكنولوجي Bosta، إن الشركة تمتلك حاليا نحو 3500 عميل نشط في مصر، حيث يتم توصيل 300 ألف شحنة شهريا، وتستهدف الشركة توصيل 5 ملايين شحنة خلال 2021

وأضاف جابر، أن أول استثمار حصلت عليه شركة بوسطة بدأ بـ 200 ألف دولارمن شركة نمو كابيتال الإماراتية، بنهاية 2016.

وأشار إلى أن الشركة أجرت العديد من التجارب حول توصيل المنتجات بشكل أسرع ، مشيرًا الى أن القيمة المضافة التي تختص بها بوسطة تكنولوجي هو اعتماد التكنولوجيا فى التوصيل السريع للمنتجات بشكل أكبر من المنافسين في اليوم التالي لأي مكان فى مصر وبنسبة 90% من المناطق في مصر، من خلال تطبيق يساعد العميل علي تتبع شحنته.