نائب محافظ الجيزة يتفقد عملية نقل بائعي السويقة القديمة لإقامة سوق حضاري بالعياط ..شاهد

أجرى إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، جولة ميدانية لمدينة العياط، لمتابعة أعمال إزالة السويقة القديمة.



كما تفقد نائب المحافظ، عمليات نقل التجار والبائعين لموقع الباكيات المؤقتة البديلة لتجار السويقة القديمة لحين الأنتهاء من إنشاء السوق الحضاري بمدينة العياط.



وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمرور الدوري علي المراكز والمدن لمتابعة الأعمال الجارية بالمراكز والمدن.



رافق نائب محافظ الجيزة خلال الجولة، المهندسة هويدا عباس، مدير مديرية الاسكان بمحافظة الجيزة، ومحمود فؤاد رئيس مركز ومدينة العياط.



وأسفرت الجولة، عن ازالة باكيات السويقة القديمة تمهيدا لبدء أعمال أنشاء سوق حضارى لائق، لاستيعاب جميع الباعة، بهدف القضاء علي الأسواق العشوائية وتوفير فرص عمل للشباب ومنع التكدسات والأذدحام بمدينة العياط.



وأكد نائب المحافظ خلال لقائه بعدد كبير من أصحاب الباكيات بأنه سيتم إنشاء باكيات بديلة لحين الأنتهاء من بناء السوق الحضاري.



كما تفقد نائب المحافظ، الحالة العامة للنظافة والأشغالات في مدينة العياط، للوقوف علي مستوى الخدمات المؤداه لأهالي المدينة والتعرف علي أحتياجاتهم علي الطبيعة، ووجه نائب المحافظ بضرورة رفع مستوى النظافة والأشغالات بنطاق المدينة.



وأختتم نائب المحافظ جولتة الميدانية لمركز ومدينة العياط بتفقد مركز الرعاية الصحية الأولية بقرية القطوري للأطمئنان علي حسن سير العمل والتأكد من توافر المستلزمات الطبية داخل المركز، وأعرب نائب المحافظ عن شكره وتقديره للطاقم الطبي لما يتم بذله من جهد.

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