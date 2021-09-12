عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتفقد عملية نقل بائعي السويقة القديمة لإقامة سوق حضاري بالعياط ..شاهد

ابراهيم الشهابي،
ابراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة

أجرى إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، جولة ميدانية لمدينة العياط، لمتابعة أعمال إزالة السويقة القديمة.


كما تفقد نائب المحافظ، عمليات نقل التجار والبائعين لموقع الباكيات المؤقتة البديلة لتجار السويقة القديمة لحين الأنتهاء من إنشاء السوق الحضاري بمدينة العياط.
 

وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمرور الدوري علي المراكز والمدن لمتابعة الأعمال الجارية بالمراكز والمدن.


رافق نائب محافظ الجيزة خلال الجولة، المهندسة هويدا عباس، مدير مديرية الاسكان بمحافظة الجيزة، ومحمود فؤاد رئيس مركز ومدينة العياط.


وأسفرت الجولة، عن ازالة باكيات السويقة القديمة تمهيدا لبدء أعمال أنشاء سوق حضارى لائق، لاستيعاب جميع الباعة، بهدف القضاء علي الأسواق العشوائية وتوفير فرص عمل للشباب ومنع التكدسات والأذدحام بمدينة العياط.


وأكد نائب المحافظ خلال لقائه بعدد كبير من أصحاب الباكيات بأنه سيتم إنشاء باكيات بديلة لحين الأنتهاء من بناء السوق الحضاري.


كما تفقد نائب المحافظ، الحالة العامة للنظافة والأشغالات في مدينة العياط، للوقوف علي مستوى الخدمات المؤداه لأهالي المدينة والتعرف علي أحتياجاتهم علي الطبيعة، ووجه نائب المحافظ بضرورة رفع مستوى النظافة والأشغالات بنطاق المدينة.


وأختتم نائب المحافظ جولتة الميدانية لمركز ومدينة العياط بتفقد مركز الرعاية الصحية الأولية بقرية القطوري للأطمئنان علي حسن سير العمل والتأكد من توافر المستلزمات الطبية داخل المركز، وأعرب نائب المحافظ عن شكره وتقديره للطاقم الطبي لما يتم بذله من جهد.

WhatsApp Image 2021-09-11 at 9.37.50 PM
WhatsApp Image 2021-09-11 at 9.37.50 PM
WhatsApp Image 2021-09-11 at 9.37.51 PM (1)
WhatsApp Image 2021-09-11 at 9.37.51 PM (1)
WhatsApp Image 2021-09-11 at 9.37.51 PM (2)
WhatsApp Image 2021-09-11 at 9.37.51 PM (2)
WhatsApp Image 2021-09-11 at 9.37.51 PM
WhatsApp Image 2021-09-11 at 9.37.51 PM
WhatsApp Image 2021-09-11 at 9.38.09 PM
WhatsApp Image 2021-09-11 at 9.38.09 PM
WhatsApp Image 2021-09-11 at 9.38.10 PM (1)
WhatsApp Image 2021-09-11 at 9.38.10 PM (1)
WhatsApp Image 2021-09-11 at 9.38.10 PM (2)
WhatsApp Image 2021-09-11 at 9.38.10 PM (2)
WhatsApp Image 2021-09-11 at 9.38.10 PM (3)
WhatsApp Image 2021-09-11 at 9.38.10 PM (3)
WhatsApp Image 2021-09-11 at 9.38.10 PM
WhatsApp Image 2021-09-11 at 9.38.10 PM
WhatsApp Image 2021-09-11 at 9.38.11 PM (1)
WhatsApp Image 2021-09-11 at 9.38.11 PM (1)
WhatsApp Image 2021-09-11 at 9.38.11 PM (2)
WhatsApp Image 2021-09-11 at 9.38.11 PM (2)
WhatsApp Image 2021-09-11 at 9.38.11 PM (3)
WhatsApp Image 2021-09-11 at 9.38.11 PM (3)
WhatsApp Image 2021-09-11 at 9.38.11 PM
WhatsApp Image 2021-09-11 at 9.38.11 PM
WhatsApp Image 2021-09-11 at 9.38.12 PM (2)
WhatsApp Image 2021-09-11 at 9.38.12 PM (2)
WhatsApp Image 2021-09-11 at 9.38.12 PM
WhatsApp Image 2021-09-11 at 9.38.12 PM
محافظ الجيزة نائب محافظ الجيزة مدينة العياط السويقة القديمة ازالة السويقة القديمة نقل التجار والبائعين تجار السويقة مديرية الإسكان

موضوعات متعلقة

حرق جثمانه|وصية صادمة من المخرج الفلسطيني الراحل نصري حجاج

القباج: إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان تجديد العهد بين الدولة والمجتمع|فيديو

ترشيحاتنا

الحكومة تبيع أجلي خزانة بـ10.5 مليار جنيه.. اليوم

برلمانية: إلغاء خانة الديانة من البطاقة "طمس" للهوية الدينية

لو من مواليد 12 سبتمبر ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما النصيحة

أصبحت جاهزة بالفعل.. انطلاقة قوية لـ فولكس فاجن بولو| صور

اليوم.. آخر فرصة للتسجيل في تقليل الاغتراب من تنسيق الجامعات 2021

شركة TCL تعتزم إطلاق أول هاتف قابل للطي رخيص الثمن ومنافس ل Galaxy Z Flip

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

رقصت بـ فوطة حمام.. بلاغ يطالب بمحاكمة فيفي عبده

استعان بخدمات ميدو.. تعرف علي مدرب بيراميدز الجديد وجهازه المعاون

اليوم.. آخر فرصة للتسجيل في تقليل الاغتراب من تنسيق الجامعات 2021

رائحة الجنة.. يوتيوبر شهيرة تعلن توبتها بعد رؤيا شاهدت فيها الرسول

قالولي 3 ساعات وهتموت.. أحمد العوضي يكشف مفاجأة ببداية مرض ياسمين عبد العزيز

أنباء عن زواج الفنانة أصالة من مدير أعمال ماجد المهندس| فيديو وصور

مهاجم الترجي التونسي يقترب من الدوري المصري.. تعرف على التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رائحة الجنة.. يوتيوبر شهيرة تعلن توبتها بعد رؤيا شاهدت فيها الرسول

هزمت الأبطال.. طفلة تسحب شاحنة وزنها 2طن في مسابقة أقوى إمرأة.. فيديو

الإعدام أم الحبس مجددا.. ما مصير الأسرى الفلسطينيين الأربعة بعد القبض عليهم؟

17 مليون جنيه.. شاهد منزل وسط الصحراء بتكلفة خيالية والسبب غريب|صور

فيديو

فيديوجراف.. إثيوبيا على صفيح ساخن.. مدنيون وضباط يفرون من تيجراي إلى السودان

منهم المقاومة والفرار.. القبض على 4 أسرى هاربين من سجن جلبوع |فيديوجراف

مصر مستمرة.. 7 توصيات من السيسى للحكومة فى مجال حقوق الإنسان

النيابة تتدخل.. ماذا حدث في واقعة سجود الممرض لـ الكلب؟

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

د. أحمد البدوي يكتب: التخطيط الاستراتيجي المتقدم بجامعة الأزهر

ليلى موسي تكتب: طالبان.. والأيديولوجية المناهضة للديناميكية والتغيير

محمود الجلاد يكتب: سائقة الملاكي.. (قصة قصيرة)

محمد شعبان يكتب: المدن الشبابية

أحمد عمر يكتب: العنف النسائي.. خطر يهدد الأمن المجتمعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

اﻟﻤﺰﻳﺪ