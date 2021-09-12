عيد ميلاد جليلة محمود.. غابت لسنوات وعادت بـ الحرباية

يوافق اليوم الأحد، 12 سبتمبر، يوم ميلاد الفنانة جليلة محمود، حيث قضت 45 عاما في الوسط الفني، منذ بداية مشوارها بفيلم "المفسدون في الأرض" عام 1973.

فى السطور التالية نرصد أبرز معلومات عن الفنانة جليلة محمود:

- ولدت عام 1946، واسمها بالكامل جليلة محمود عبد الرحيم.

- حاصلة على بكالوريوس فنون مسرحية.

- أكدت أن انشغالها بتقديم أعمال مسرحية سبب عدم تميزها فى السينما.

- لديها نجلة واحدة تعمل فى الوسط الفنى وهى "ميسون.



- بعد وفاة الزوج الأول لنجلتها قامت بتولى مسئولية حفيدها، خاصة وأنها الوصية عليه قانونيًا.

- غابت لسنوات طويلة عن الساحة الفنية إلا أنها عادت من خلال مسلسل "الحرباية" خلال شهر رمضان 2017، جسدت "جليلة " داخل الأحداث دور سيدة محجبة تملك مكتبا لتوظيف الخادمات فى محافظة الإسكندرية، حيث تلجأ إليها البطلة للهروب من زوجها.