أحمد الأحمر: أشعر بالراحة بعد اعتزال اللعب الدولي

كشف أحمد الأحمر أسطورة كرة اليد بنادي الزمالك أسباب احتفاله بكأس السوبر الإفريقي على طريقة قائد فريق كرة القدم محمود عبد الرازق شيكابالا .

وقال أحمد الأحمرعبر تصريحات تليفزيونية، إن مباراة الزمالك والأهلي فنية عالية تليق بكرة اليد المصرية والتي تقدم أفضل مستوياتها في الفترة الأخيرة سواء في كأس العالم أو الأولمبياد، وإنه من الخسارة أن يفقد أي فريق من الاثنين الفرصة للمشاركة في كأس العالم، مضيفا أن البطولة هامة لنادي الزمالك.

وسؤاله عن مواجهة برشلونة في كأس العالم للاندية، قال: “المباراة صعبة جدا أمام برشلونة لأنه يضم أفضل لاعبي العالم وفاز بدوري أبطال أوروبا، ولكن نحن نمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين وسنستعد جيدا، ولعبنا مباراة أمس دون أن نصل لأفضل مستوياتنا مع مدرب جديد”.

وعن احتفاله بطريقة شيكابالا، قال إنه رمز من رموز نادي الزمالك وفي أي مشكلة لابد أن ندعم بعض وفي الاحتفالات كلنا نشجع بعضنا البعض وليس في كرة القدم واليد فقط بل في كل الألعاب.

وبسؤاله عن اعتزال الدولي فى ختام تصريحاته، قال: “لدينا منتخب قوي ولاعبين على مستوى عالي جدا يمكنهم قيادة راية المنتخب، هذه هي سنة الحياة لا يوجد أحد سيلعب طوال عمره، وفي هذه الفترة أحتاج لمزيد من الهدوء وبالنسبة لي هذا أفضل، الكل يطالب بوجودي وهذا أمر رائع ولكن إذا انخفض مستواي في أي وقت سيكون المطالبات مختلفة واتخذت القرار الأفضل وأشعر بالراحة لذلك”.