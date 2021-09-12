عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الممرض صاحب واقعة الإهانة باكياً: أدليت بتفاصيل الواقعة في التحقيقات

صدى البلد

قال عادل سالم الممرض صاحب واقعة الإهانة من طبيب جامعة عين شمس، إنه أدلى بتفاصيل الواقعة في التحقيقات التي جرت السبت، مؤكداً  أنه وقت الواقعة لم يكن  قادراً على الحديث، فقد كان جل تفكيره أن يخرج من ذلك الموقف السخيف.

وأضاف: "أنا راجل بسيط جداً وبحب شغلي، ووقت الواقعة مكنتش أقدر أعمل حاجة لإن إللي حصل كان من أسانذتي الكبار، كنت بفكر بس أخرج من الموقف ده".

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"ً: "أنا مكنتش أعرف إن ده هيحصلي، الطبيب استدعاني وكنت فاكره عازوني في شغل لحد ما فوجئت بما حدث،  وتم إغلاق الباب وقتها ولم استطع الخروج، كان فيه حد واقفلي على الباب منعني من الخروج".

وأردف: "أنا فوجئت بالواقعة وكنت عاوز أخرج من الموقف بالشكل ده ومكنتش أعرف إني بتصور وفوجئت بحد بيكلمني بيقولي شفنا الفيديو وفكرت حد بيهزر من زمايلي أو الأطباء وقفلت السكة في وشه وقلتله أنا في عملي لكن فيه حد من المستشفى قال لي رد على اللي بيتكلم دي جهة سيادية بتحقق".

واستطرد: "أنا ولادي عندي بالدنيا ومش عايز أتكلم كتير في الموضوع ده وانا أدليت بأقوالي في التحقيقات".

وتابع باكيا: “أنا مش عارف أخرج من البيت ولا عارف أمشي وافكاري بتروح لحاجات كتيرة، في إشارة إلى الانتحار، وقاطعته لميس الحديدي قائلة: ”لا أرجوك ارفع راسك فوق أنت راجل محترم بلاش الأفكار السودة دي أنت لم تخطئ، والمخطئ هو الي يستخبى في البيت ويخاف، أنت محترم ولا حد يتكسف منك".

الإعلامية لميس الحديدي جامعة عين شمس لميس الحديدي كلمة أخيرة عين شمس

ترشيحاتنا

الحكومة تبيع أجلي خزانة بـ10.5 مليار جنيه.. اليوم

برلمانية: إلغاء خانة الديانة من البطاقة "طمس" للهوية الدينية

لو من مواليد 12 سبتمبر ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما النصيحة

أصبحت جاهزة بالفعل.. انطلاقة قوية لـ فولكس فاجن بولو| صور

اليوم.. آخر فرصة للتسجيل في تقليل الاغتراب من تنسيق الجامعات 2021

شركة TCL تعتزم إطلاق أول هاتف قابل للطي رخيص الثمن ومنافس ل Galaxy Z Flip

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

رقصت بـ فوطة حمام.. بلاغ يطالب بمحاكمة فيفي عبده

استعان بخدمات ميدو.. تعرف علي مدرب بيراميدز الجديد وجهازه المعاون

اليوم.. آخر فرصة للتسجيل في تقليل الاغتراب من تنسيق الجامعات 2021

رائحة الجنة.. يوتيوبر شهيرة تعلن توبتها بعد رؤيا شاهدت فيها الرسول

قالولي 3 ساعات وهتموت.. أحمد العوضي يكشف مفاجأة ببداية مرض ياسمين عبد العزيز

أنباء عن زواج الفنانة أصالة من مدير أعمال ماجد المهندس| فيديو وصور

مهاجم الترجي التونسي يقترب من الدوري المصري.. تعرف على التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رائحة الجنة.. يوتيوبر شهيرة تعلن توبتها بعد رؤيا شاهدت فيها الرسول

هزمت الأبطال.. طفلة تسحب شاحنة وزنها 2طن في مسابقة أقوى إمرأة.. فيديو

الإعدام أم الحبس مجددا.. ما مصير الأسرى الفلسطينيين الأربعة بعد القبض عليهم؟

17 مليون جنيه.. شاهد منزل وسط الصحراء بتكلفة خيالية والسبب غريب|صور

فيديو

فيديوجراف.. إثيوبيا على صفيح ساخن.. مدنيون وضباط يفرون من تيجراي إلى السودان

منهم المقاومة والفرار.. القبض على 4 أسرى هاربين من سجن جلبوع |فيديوجراف

مصر مستمرة.. 7 توصيات من السيسى للحكومة فى مجال حقوق الإنسان

النيابة تتدخل.. ماذا حدث في واقعة سجود الممرض لـ الكلب؟

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

د. أحمد البدوي يكتب: التخطيط الاستراتيجي المتقدم بجامعة الأزهر

ليلى موسي تكتب: طالبان.. والأيديولوجية المناهضة للديناميكية والتغيير

محمود الجلاد يكتب: سائقة الملاكي.. (قصة قصيرة)

محمد شعبان يكتب: المدن الشبابية

أحمد عمر يكتب: العنف النسائي.. خطر يهدد الأمن المجتمعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

اﻟﻤﺰﻳﺪ