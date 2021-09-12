الممرض صاحب واقعة الإهانة باكياً: أدليت بتفاصيل الواقعة في التحقيقات

قال عادل سالم الممرض صاحب واقعة الإهانة من طبيب جامعة عين شمس، إنه أدلى بتفاصيل الواقعة في التحقيقات التي جرت السبت، مؤكداً أنه وقت الواقعة لم يكن قادراً على الحديث، فقد كان جل تفكيره أن يخرج من ذلك الموقف السخيف.

وأضاف: "أنا راجل بسيط جداً وبحب شغلي، ووقت الواقعة مكنتش أقدر أعمل حاجة لإن إللي حصل كان من أسانذتي الكبار، كنت بفكر بس أخرج من الموقف ده".

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"ً: "أنا مكنتش أعرف إن ده هيحصلي، الطبيب استدعاني وكنت فاكره عازوني في شغل لحد ما فوجئت بما حدث، وتم إغلاق الباب وقتها ولم استطع الخروج، كان فيه حد واقفلي على الباب منعني من الخروج".

وأردف: "أنا فوجئت بالواقعة وكنت عاوز أخرج من الموقف بالشكل ده ومكنتش أعرف إني بتصور وفوجئت بحد بيكلمني بيقولي شفنا الفيديو وفكرت حد بيهزر من زمايلي أو الأطباء وقفلت السكة في وشه وقلتله أنا في عملي لكن فيه حد من المستشفى قال لي رد على اللي بيتكلم دي جهة سيادية بتحقق".

واستطرد: "أنا ولادي عندي بالدنيا ومش عايز أتكلم كتير في الموضوع ده وانا أدليت بأقوالي في التحقيقات".

وتابع باكيا: “أنا مش عارف أخرج من البيت ولا عارف أمشي وافكاري بتروح لحاجات كتيرة، في إشارة إلى الانتحار، وقاطعته لميس الحديدي قائلة: ”لا أرجوك ارفع راسك فوق أنت راجل محترم بلاش الأفكار السودة دي أنت لم تخطئ، والمخطئ هو الي يستخبى في البيت ويخاف، أنت محترم ولا حد يتكسف منك".