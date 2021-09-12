عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دويتو عزف بين عمرو أديب والموسيقار شاشو.. فيديو

الموسيقار شاشو
الموسيقار شاشو

حل الموسيقار شاشو ضيفا على الإعلامي عمرو أديب، من خلال برنامج “الحكاية” على فضائية “إم بي سي مصر”.

وقام الإعلامي عمرو أديب بعمل دويتو عزف مع الموسيقار شاشو على الهواء.

وأشعل الموسيقار شاشو حفل الهضبة عمرو دياب في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي. 

ووضع شاشو بصمته الموسيقية الخاصة عبر مشروعه "وان مان باند" في إشعال حماس آلاف الحضور في افتتاحية كبرى حفلات الهضبة بالساحل الشمالي،  وذيكل بوجبة ممتعة من العروض البصرية والموسيقية بمقطوعاته الموسيقية الخاصة التي يخلقها بالعزف على الهواء ولمساته الإيقاعية ،وعزف المسبورد وآلات النفخ مع مزيج من الموسيقى الإلكترونية، بالإضافة إلى مزجها بإبهار بصري واستعراضي غير مألوف،  كما فاجأ الجمهور بالعرض الأول لأجدد أعماله "حياتي بلادي"، والتي أهداها لقيادات البلاد من الجيش والشرطة. 

ويعد شاشو أول موسيقار مصري وعربي يخوض تجربة مشروع "وان مان باند"، اي تقديم موسيقي فرقة موسيقية كاملة لوحده فقط عبر عزفه جميع الآلات وتأليف كافة المقطوعات الموسيقية وتلحينها وتوزيعها وذلك عبر استخدام آلات غير مالوفة،. مثل الآيباد والنفخ في جهاز موبايل وعزف الموسيقى في الهواء واستخدام مختلف الآلات الإيقاعية ونوع جديد من الكيبورد. 

كما وضع شاشو بصمته في العديد من الأفلام والمسلسلات عبر وضع الموسيقى التصويرية ومنها فيلم "صابر جوجل"، وفيلم "سعيد كلاكيت"، ومسلسل "تماسيح النيل" ومسلسل الرسوم المتحركة "أباظة"، كما يعتبر شاشو أول مصري وعربي يستطيع العزف على الهواء والماء عبر اختراعه لجهاز يحول لمساته على الهواء والماء لنوتة موسيقية مسموعة.

الموسيقار شاشو عمرو أديب برنامج “الحكاية” حفل الهضبة عمرو دياب مدينة العلمين

موضوعات متعلقة

لأول مرة..طرق ترميم الآثار بالمتحف المصرى الكبير

الأول من نوعه في التاريخ.. تفاصيل لأول مرة عن المتحف المصري الكبير

تفاصيل حفل كايروكي والمايسترو ناير ناجي في القلعة

الموسيقار ناير ناجي يشوق جمهوره لحفلة تجمعه بكايروكي.. تفاصيل

أدعية تغفر الذنوب يوم الجمعة .. رددها بعد العصر

تعرف على أهم الفعاليات الثقافية و الحفلات اليوم

عروض محلية وخارجية بالجملة لضم "مانو" الأهلى

على مسرح النافورة.. يحيى خليل في جولة جاز عالمية بالأوبرا

ترشيحاتنا

حسين الشحات: أحب بنشرقي.. وأفشة تخصص كباري

طريقة عمل عصير detox.. مشروب حارق للدهون ويخلص الجسم من السموم

علي جمعة: يجوز للأب كتابة أملاكه كلها لبناته قبل الوفاة .. فيديو

الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على وسط وشمال غزة

بعد شائعة انفصالهما.. صور رومانسية تجمع ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

روجينا ترقص مع راغب علامة على أنغام أنا اسمي حبيبك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

رقصت بـ فوطة حمام.. بلاغ يطالب بمحاكمة فيفي عبده

استعان بخدمات ميدو.. تعرف علي مدرب بيراميدز الجديد وجهازه المعاون

رائحة الجنة.. يوتيوبر شهيرة تعلن توبتها بعد رؤيا شاهدت فيها الرسول

مهاجم الترجي التونسي يقترب من الدوري المصري.. تعرف على التفاصيل

أنباء عن زواج الفنانة أصالة من مدير أعمال ماجد المهندس| فيديو وصور

الاسبوع المقبل.. صرف رواتب الموظفين عن شهر سبتمبر

قالولي 3 ساعات وهتموت.. أحمد العوضي يكشف مفاجأة ببداية مرض ياسمين عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشاب خالد وراغب علامة يتألقان في حفل التجمع الخامس.. صور

رائحة الجنة.. يوتيوبر شهيرة تعلن توبتها بعد رؤيا شاهدت فيها الرسول

هزمت الأبطال.. طفلة تسحب شاحنة وزنها 2طن في مسابقة أقوى إمرأة.. فيديو

الإعدام أم الحبس مجددا.. ما مصير الأسرى الفلسطينيين الأربعة بعد القبض عليهم؟

فيديو

فيديوجراف.. إثيوبيا على صفيح ساخن.. مدنيون وضباط يفرون من تيجراي إلى السودان

منهم المقاومة والفرار.. القبض على 4 أسرى هاربين من سجن جلبوع |فيديوجراف

مصر مستمرة.. 7 توصيات من السيسى للحكومة فى مجال حقوق الإنسان

النيابة تتدخل.. ماذا حدث في واقعة سجود الممرض لـ الكلب؟

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

د. أحمد البدوي يكتب: التخطيط الاستراتيجي المتقدم بجامعة الأزهر

ليلى موسي تكتب: طالبان.. والأيديولوجية المناهضة للديناميكية والتغيير

محمود الجلاد يكتب: سائقة الملاكي.. (قصة قصيرة)

محمد شعبان يكتب: المدن الشبابية

أحمد عمر يكتب: العنف النسائي.. خطر يهدد الأمن المجتمعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

اﻟﻤﺰﻳﺪ