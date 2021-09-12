دويتو عزف بين عمرو أديب والموسيقار شاشو.. فيديو

حل الموسيقار شاشو ضيفا على الإعلامي عمرو أديب، من خلال برنامج “الحكاية” على فضائية “إم بي سي مصر”.

وقام الإعلامي عمرو أديب بعمل دويتو عزف مع الموسيقار شاشو على الهواء.

وأشعل الموسيقار شاشو حفل الهضبة عمرو دياب في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

ووضع شاشو بصمته الموسيقية الخاصة عبر مشروعه "وان مان باند" في إشعال حماس آلاف الحضور في افتتاحية كبرى حفلات الهضبة بالساحل الشمالي، وذيكل بوجبة ممتعة من العروض البصرية والموسيقية بمقطوعاته الموسيقية الخاصة التي يخلقها بالعزف على الهواء ولمساته الإيقاعية ،وعزف المسبورد وآلات النفخ مع مزيج من الموسيقى الإلكترونية، بالإضافة إلى مزجها بإبهار بصري واستعراضي غير مألوف، كما فاجأ الجمهور بالعرض الأول لأجدد أعماله "حياتي بلادي"، والتي أهداها لقيادات البلاد من الجيش والشرطة.

ويعد شاشو أول موسيقار مصري وعربي يخوض تجربة مشروع "وان مان باند"، اي تقديم موسيقي فرقة موسيقية كاملة لوحده فقط عبر عزفه جميع الآلات وتأليف كافة المقطوعات الموسيقية وتلحينها وتوزيعها وذلك عبر استخدام آلات غير مالوفة،. مثل الآيباد والنفخ في جهاز موبايل وعزف الموسيقى في الهواء واستخدام مختلف الآلات الإيقاعية ونوع جديد من الكيبورد.

كما وضع شاشو بصمته في العديد من الأفلام والمسلسلات عبر وضع الموسيقى التصويرية ومنها فيلم "صابر جوجل"، وفيلم "سعيد كلاكيت"، ومسلسل "تماسيح النيل" ومسلسل الرسوم المتحركة "أباظة"، كما يعتبر شاشو أول مصري وعربي يستطيع العزف على الهواء والماء عبر اختراعه لجهاز يحول لمساته على الهواء والماء لنوتة موسيقية مسموعة.