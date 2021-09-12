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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التفاصيل الكاملة للهجوم على مطار آربيل الدولي في العراق بطائرات مسيرة

أرشيفية
أرشيفية

أكد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، اليوم الأحد، تعرض قواته في منطقة أربيل بكردستان العراق، لهجوم بطائرات مسيرة ليل السبت دون وقوع إصابات.

وقال ممثل التحالف الدولي، وين ماروتو عبر حسابه موقع تويتر: "في تمام الساعة 11:43 من مساء 11 سبتمبر، تعرضت قوات التحالف في قاعدة أربيل الجوية لهجوم بطائرتين بدون طيار. تم استخدام تدابير الحماية المضادة للقوة لتدمير الطائرات المسيرة. ولم يسفر الهجوم عن إصابات أو أضرار مادية".

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في اقليم كردستان العراق، أمس، استهداف مطار أربيل الدولي بطائرات مسيرة مفخخة.

وقال الجهاز في بيان مقتضب إن "طائرات مسيرة مفخخة استهدفت مطار أربيل"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، مقطع فيديو يوثق لحظة الهجوم بالطائرات المسيرة على مطار أربيل، وإطلاق صافرات الإنذار في القنصلية الأمريكية.

وأكدت وسائل إعلام عراقية وجود إجراءات أمنية مشددة في أطراف مطار أربيل بعد تعرضه للقصف، مع قطع الطريق الرئيسي المؤدي للمطار.

بدوره، قال محافظ أربيل أوميد خوشناو، في بيان "نتابع بشكل دقيق الهجوم على المطار".

وبحسب "روسيا اليوم"، قال أوميد خوشناو محافظ أربيل إن "العدو أفلس في الوصول إلى أهدافه"، مضيفا "أربيل لا تهتز وتبقى قوية. من يريد أن يجرب نفسه أمام شموخ أربيل سينكسر شموخه".

هجوم بطائرات مسيرة يستهدف مطار أربيل في العراق.. فيديو

العراق يعلن إحباط مخطط لتنفيذ عمليات إرهابية في أربيل

التحالف الدولي العراق الولايات المتحدة أربيل إصابات مطار طائرات مسيرة

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