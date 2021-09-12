مرصد الأزهر يقدم بعض النصائح لمساعدة الآباء على حماية أبنائهم من التطرف

قال مرصد الأزهر إن انتهاج السلوك العنيف ظاهرة حديثة على مجتمعاتنا لم نألفها من قبل، بل إن سرعة انتشارها تستدعي منا دَقَّ ناقوسِ الخطر، خوفًا من مستقبل مجهول ينتظر هذا الجيل وأجيالًا مِن بعده. وتابع المرصد إن سبب انتشار العنف لدى الأطفال لم يَعُد مقتصرًا فقط على سلوكيات شاذة تنتهجها بعض الجماعات المتطرفة، بل امتد الأمر ليصل إلى المجتمعات المحلية والأسر والعائلات حتى بات الخطر يهدد الجميع دون استثناء. ولعل لتلك الظاهرة العديد من الأسباب التي تحتاج إلى بحث عميق ودراسة مطولة، للوقوف على أفضل السبل لمواجهتها.

وتابع المرصد وفقاً لخبراء "أن أحد أسباب انتشار العنف لدى هو غياب الحوار والتواصل مع الوالدين، فلابد للوالدين أن يكونا أصدقاء لأبنائهم وملجأ أمان لهم". فحوار الآباء مع الأبناء والاستماع بعناية لكل ما يتعرضون له في حياتهم اليومية أحد أهم الأساليب التربوية المهمة في حماية الأطفال من التعرض لمخاطر ممارسة العنف أو الوقوع ضحية له دون وعي. لكن هل يمكن للطفل أن يمارس عنفًا دون أن يعي ذلك؟



بالطبع، فالعنف ليس سلوكًا ماديًا فحسب، بل هناك عنف معنوي، وقد يكون خطره يماثل خطر العنف المادي أو يكون أكثر خطرًا. ومن أمثلة العنف المعنوي التنمر ضد الآخرين ومعايرتهم سواء بسبب شكلهم أو مظهرهم أو ديانتهم أو غير ذلك. هذا النمط من العنف غير المرئي قد يؤدي بدوره إلى مظاهر أخرى مادية تتمثل في اعتداء المجني عليه على الجاني، وبالتالي يدخل الأطفال في دائرة لا تنتهي من العنف والعنف المقابل.





كما تحتل التربية الدينية ثاني أهم العوامل التي تمنع الطفل وتحميه من العنف، وهنا قد يتساءل البعض أن المنع معروف، لكن ما المقصود بالحماية في هذا السياق؟ تتلخص الإجابة في أن الطفل الذي ينشأ وسط أسرة متدينة تدينًا حقًا لديها علم بقيم الدين ومبادئه التي ما جاءت إلا لتحسن من حياة الإنسان وتنشر السلام على الأرض، فهو يتعلم منذ صغره أن العنف أبغض ما يمكن أن يستخدمه الإنسان لتحقيق أهدافه أو نشر أفكاره، وبالطبع فهو سلوك مكروه ويحرم استخدامه ضد الأبرياء والمستضعفين إذن، عندما ينشأ الطفل في حالة من الجهل بتعاليم دينه، يكون من السهل على الجماعات المتطرفة استغلال ذلك لدفع الطفل نحو ممارسة العنف عن طريق غسل دماغه، وإقناعه زيفًا بأن ما يفعله هو امتثال لأوامر الله وسبيل لدخول الجنة. ولقد رأينا ذلك بوضوح فيما فعله تنظيم داعش الإرهابي من استغلاله للأطفال في تنفيذ بعض الأعمال الإرهابية المروعة، وما نشره من فيديوهات لأطفال يحملون السلاح ويقتلون الأبرياء بدعوى تنفيذ أوامر الله. .

ويؤكد المرصد أن كِلا العاملين السابقين يتحدان سويًّا ويتسببان في حمل الأطفال على ممارسة العنف في ظل غياب القدوتين الأبوية والدينية اللتين يمكنهما تصحيح السلوكيات الخاطئة وإنقاذ الأطفال من براثن الوقوع في تلك الهُوة السحيقة. قد يستخف البعض بما ذكرناه سابقًا ويقول لكن طفلي لا يمكن أن يقع في هذا الفخ، أقول له: لا يا سيدي ففي ظل العالم الرقمي المفتوح الذي بتنا نعيش فيه اليوم، لم يعد هناك حاجز، ولا حاجب يحمي طفلك من براثن هذا الخطر سوى رعايتك وتربيتك السليمة له.



ويقدم المرصد بعض النصائح الموجزة التي تساعد الآباء على حماية أبنائهم من التطرف:

أولًا: كُنْ صَديقًا لابنك ومصدر أمان له، فالاهتمام بالأبناء لا يعني تقديم وسائل الرفاهية والحماية لهم، بل الأهم من ذلك الاستماع إليهم ومصاحبتهم والتعرف على جوانب حياتهم لا من أجل السيطرة عليهم، ولكن ليكون الآباء هم أول من يلاحظ أي تغيُّر غير محمود في سلوكيات أبنائهم، فلو شعر الطفل بالأمان في حديثه مع والديه، فلا شك أنه سيفضي إليهم بكل ما يحدث في حياته، وبالتالي يسمع لكلماتهم الناصحة.

ثانيًا: احرص على تربية ابنك على تعاليم الدين الحنيف، ومبادئه الوسطية، وفِكره الصحيح بعيدًا عن موجات التطرف والمغالاة، فالدين هو الحامي الحقيقي لأبنائنا من خطر التطرف السلوكي. ونأمل أن تشهد الأيام المقبلة تحركًا اجتماعيًّا نحو مواجهة تلك الظاهرة الخطرة لنستعيد أولادنا ممن اختطفوهم ذهنيًّا وحادوا بهم عن الطريق القويم، ونعيدهم إلى طبيعتهم وفطرتهم البريئة.