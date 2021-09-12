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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

جامعة الأزهر: تخصيص مليون و300 ألف جنيه لتجهيز صالات كلية التربية الرياضية

كلية التربية بجامعة
كلية التربية بجامعة الازهر

أعلن الدكتور سعد عبدالجليل يوسف، عميد كلية التربية الرياضية للبنين بجامعة الأزهر، عن إنجازات الكلية في الفترة الماضية وما يتم في المرحلة الراهنة.

وقال عبد الجليل في بيان، إن هناك مجهودات كبيرة بذلت الكلية للإرتقاء بالكلية في ظل الأحداث  الراهنة والتطورات العصرية ومتطلبات سوق العمل المحلية والدولية.

وذكر أن أول هذه النتائج هو استلام المبنى الجديد وتشغيله بكامل طاقته، وفرش المبنى الجديد بالأثاث المكتبي والمقاعد الدراسة للطلاب (مقاعد جديدة).

كما تم إعادة هيكلة موظفي الكلية وتوزيعهم على الإدارات المختلفة  مما كان له أكبر الأثر في خدمة العملية التعليمية والطلاب ية، وإحساس الجميع والتمتع بالمناخ التربوي والإجتماعي الذي يسود الكلية.

وأوضح أنه تم وضع لائحة دراسية جديدة حصلت على موافقة مجلس الكلية ،وفي إنتظار إقرارها من قبل الجامعة.

وأشار إلى أنه في الفترة الحالية تم تخصيص مليون و٣٠٠ ألف لتجهيز الصالات الرياضية بالكلية (الأجهزة والأدوات)، وتخصيص ١٥٠ألف خامات مساعدة، وتخصيص ١٥ ألف مستلزمات ساعية.

كما تم صرف المستحقات المالية المتأخرة لأعضاء هيئة التدريس والموظفين بالكلية.

اخبار جامعة الازهر كلية التربية الرياضية جامعة الأزهر عميد كلية التربية الرياضية للبنين بجامعة الأزهر

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