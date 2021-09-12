من كواليس "أجازة مفتوحة".. أحدث ظهور لـ شريف منير

نشر الفنان شريف منير، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة له من كواليس تصوير مسلسل أجازة مفتوحة.



وظهر الفنان شريف منير فى الصور بصحبة الفنانة لقاء الخميسي، مما نال اعجاب متابعيها.

مسلسل "أجازة مفتوحة" من تأليف أحمد محمود أبو زيد ، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وهو بطولة الفنان شريف منير ولقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، ملك قورة، هشام إسماعيل، نورهان، هدى مجد، أحمد زكريا.

و ينتمي مسلسل “إجازة مفتوحة” لنوعية أعمال الـ 40 حلقة، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل.