رسميا.. الجونة يضم "قمر" بعد فسخ عقده مع الاتحاد السكندري

أعلن نادي الجونة، عن صفقته الجديدة بضم خالد قمر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري السابق، لتدعيم الفريق الساحلي في الموسم الكروي الجديد.

وكان خالد قمر أعلن رحيله عن الاتحاد وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" موجها رسالة إلى جماهير الإسكندرية.

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وفسخ خالد قمر عقده مع الاتحاد السكندري، بعد أن أعلن حسام حسن المدير الفني لـ سيد البلد عدم حاجته للاعب في الموسم الجديد.



وتعاقد نادي الجونة مع الإثيوبي شيميلس بيكيلي لتدعيم صفوف فريقه استعدادًا للموسم القادم.

جدير بالذكر أن الجونة أنهى موسمه في الدوري المصري الممتاز في المركز الثاني عشر برصيد 38 نقطة.