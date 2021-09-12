عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

هتك عرض 6 قاصرات بمساعدة زوجته .. عقوبات مشددة في انتظار المتهمين

صدى البلد

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة الطبيب مايكل فهمي وزوجته، بتهمة استدراج 6 قاصرات مستغلين صغر عمرهن، وخطفهن بطريق التحايل، وهتك عرضهن بالقوة بإيهامهن باحتياجهن لعلاج وفحص خاصٍ تمكن من خلاله من إتمام جريمته، لجلسة 9 أكتوبر المقبل، لحضور المتهمين من محبسهما.


وأوضحت النيابة ، أن زوجته اشتركت معه بطريقة الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم.

 

txt

كاتبة بدرجة دبلوماسي.. صاحبة رواية «اغتصاب خيال» تحكي كيف بدأت رحلتها الأدبية|صور

txt

مدرستا الصم والبكم بقنا تكشفان حقيقة واقعة هتك عرض طفلين

عقوبات هتك عرض القاصرات


نص  قانون العقوبات في المادة  267 من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.


ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

 

ونصت المادة 268 على أنه كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد.

 

ونصت المادة 269 على أنه كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
 

طريق جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة محكمة جنايات هتك عرض قانون العقوبات القاهرة

ترشيحاتنا

أتلتيكو يقتنص فوزا قاتلا من إسبانيول ويعتلي صدارة الدوري الإسباني

رضا لاغة يكشف عن سيناريوهين للحياة السياسية في تونس بعد 25 يوليو

رقبة آبي أحمد بيد أمريكا.. دعوة دولية خطيرة لعزله وفرض عقوبات عليه

الأزهر : رسول الله جعل تعليم الكتابة مقابلا لحرية أسرى بدر

تأجيل تنسيق شهادة الدبلومة الأمريكية حتى 20 سبتمبر

هتك عرض 6 قاصرات بمساعدة زوجته .. عقوبات مشددة في انتظار المتهمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان بيجيب فلوس الولادة.. زوجة مهندس طلخا الغريق تكشف تفاصيل مثيرة عن مقتله

هل انتهت قصة علي معلول مع الأهلي.. تفاصيل مثيرة ولحظات حاسمة

بشرى سارة .. 5 حالات لزيادة قيمة المعاش فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

بلاغ للنائب العام.. "فيديو البشكير" يعرض الراقصة فيفي عبده للحبس والغرامة

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة حول انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك

رقصت بـ فوطة حمام.. بلاغ يطالب بمحاكمة فيفي عبده

الزمالك يشارك في كأس العالم للأندية لكرة السلة

تنسيق الجامعات الخاصة 2021 .. رابط نتيجة المرحلة الأولى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصان متهور يرفض الاستمرار في السباق ويطيح بصاحبه.. صور

بميدالة الإنقاذ الفخرية.. كوريا الجنوبية تكرم كلب أنقذ صاحبته العجوز بمعجزة|صور

بكعكة جوز الهند.. عريس يكشف مخطط والدته لقتل عروسه خلال حفل الزفاف

إشادة أمريكية بقدرة الجيش المصري في تنظيم تدريبات النجم الساطع 2021

فيديو

3 أيام وهتموت.. أحمد العوضي يكشف مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز "فيديوجراف"

فيديوجراف..ارجع ولادك مشبعوش منك.. العثور على جثة شاب بالدقهلية في ظروف غامضة

إشادة أمريكية بقدرة الجيش المصري في تنظيم تدريبات النجم الساطع 2021

فيديوجراف| ابني مات.. والد طفل ملاهي أسوان يفجر مفاجأة.. والنيابة تفتح التحقيق

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

د.وليد السويدي يكتب: كان رجلاً صالحًا

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

د. أحمد البدوي يكتب: التخطيط الاستراتيجي المتقدم بجامعة الأزهر

ليلى موسي تكتب: طالبان.. والأيديولوجية المناهضة للديناميكية والتغيير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

اﻟﻤﺰﻳﺪ