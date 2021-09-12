مياه الفيوم: توعية داخلية للعاملين بالشركة للتعريف بمبادرة حياة كريمة

أكد اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم أن إدارة التوعية والإعلام بالشركة تنفذ حملات توعية داخلية للعاملين بكافة مواقع الشركة المختلفة من أجل تعريفهم بمبادرة حياه كريمة والتى أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتستهدف مركزى يوسف الصديق وأطسا حيث تم استهداف العاملين داخل إدارات التدريب والمعامل المركزية والورش المركزية.

وأضاف أن هناك خطة يتم تنفيذها يوميا من أجل استهداف نحو أكثر من أربعه آلاف عامل تابعين للشركة من أجل توعيتهم بحجم المشروعات والإنجازات التى تتم على الأرض متمثلة بعمليات المد والتدعيم والاحلال والتجديد لخطوط مياه الشرب والصرف الصحي وإنشاء روافع وخزانات بقرى كحك بحرى وقصر الجبالى ويادم غالب ومحطات لمياه الشرب بالعزب الجديدة المرحلة الثالثة ومحطة قحافة من أجل تحسين ضغوط مياه الشرب وتوفير بيئة صحية آمنه لكل مواطن والتى تضمن له حياة كريمة وذلك بتكلفة مالية إجمالية تقدر بنحو مليار و٦١٤ مليون جنية.

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