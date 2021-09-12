شيخ الأزهر يوافق على عقد دورات تدريبة للإعلاميين باتحاد الإذاعات الإسلامية

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد ، بمشيخة الأزهر الشريف ، الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية والوفد المرافق .

وبحث الجانبان خلال اللقاء تعزيز التعاون والتواصل في كافة الأنشطة الدينية والإعلامية ، التي تُمكّن عامة المسلمين من فهم دينهم فهماً صحيحاً ، والاستفادة من تجربة وخبرة الأزهر الشريف جامعاً وجامعة ومؤسسات .

وتم الاتقاف مع فضلية الأمام الاكبر على إقامة مؤتمر رؤساء إذاعات القرآن الكريم تحت رعاية الأزهر الشريف وبالاشتراك مع اتحاد الإذاعات الاسلامية فى شهر فبراير المقبل.

كما اتفق رئيس اتحاد الإذاعات الاسلامية مع فضيلة الإمام الأكبر على ان يقوم فضيلته بتوجيه وتقديم مجموعة من الرسائل الإعلامية والدينية ، تعرض بالقنوات والإذاعات العاملة باتحاد الإذاعات الاسلامية.

وعلي جانب آخر وافق فضيلة الإمام على عقد دورات تدريبة للكوادر الإعلامية لاتحاد الإذاعات الإسلامية بمركز الأزهر للتدريب ، وكذلك ترشيح الأزهر مجموعة من الدعاة الناطقين باللغات المختلفة لتقديم برامج دينية على قنوات وإذاعات الاتحاد.

ومن جانبه أعرب الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الاسلامية عن سعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر ، مؤكدا على الدور الهام للأزهر ورسالته علي مدار التاريخ.

شيخ الأزهر ووفد اتحاد الإذاعات الإسلامية

شيخ الأزهر ووفد اتحاد الإذاعات الإسلامية

شيخ الأزهر ووفد اتحاد الإذاعات الإسلامية