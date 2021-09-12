الصناعات الهندسية: تطبيق المعايير الأوروبية على المستورد يحمي المستهلك ويعزز المنتج المحلي

أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن اتجاه الدولة لإلزام المستوردين باستيراد المنتجات ذات المعايير الأوروبية سوف يساهم في حماية المستهلك المصري من السلع الرديئة، وكذلك عدم إهدار دخلهم ومليارات من الدولارات في إدخال سلع غير جيدة.

وأشار إلى أن الفترات الماضية شهدت استيراد منتجات ذات مواصفات رديئة وسريعة التلف نظرا لقلة أسعارها، في حين أنه يتم استيراد نفس المنتجات من نفس الدولة مثل الصين ولكن بمواصفات مختلفة، وهو ما يجب التصدي له.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للغرفة اليوم، الاحد والذي شهد الوقوف دقيقة حداد على الحاج محمود العربي مؤسس مجموعة العربي الذي وافته المنية الخميس الماضي.

وأضاف محمد المهندس أن استيراد تلك السلع بأسعار منخفضة ساهم في خفض الطلب على المنتج المحلي وصعوبة المنافسة معها نظرا لفارق الأسعار بالرغم من اختلاف الجودة لصالح المنتجات المصرية، لذا فإن مع تطبيق هذا الاتجاه سوف تكون هناك منافسة جيدة ويعود الاقبال على السلع المصرية والحد من الواردات.

ولفت إلى أن الغرفة عملت خلال الفترة الماضية على تشجيع تعميق التصنيع المحلي والتشبيك ما بين المصانع الكبيرة والصغيرة من أجل احداث التكامل الصناعي وتوافر المعلومات.

واستعرض الاجتماع ما تم خلال الـ 5 سنوات الماضية، من إنشاء بوابة إلكترونيه للغرفة، فضلا عن تطبيق التحول الرقمي من خلال الربط بين الغرفة وفروعها، وبين قاعدة البيانات بالفرع الرئيسي وفروع الغرفة، وتفعيل الدفع الالكتروني لسداد الاشتراكات للتيسير على الاعضاء بالمحافظات.

وأوضح محمد المهندس أنه تم افتتاح فروع للغرفة في 6 أكتوبر، العاشر من رمضان بمكتب اتحاد الصناعات بالعاشر والمقر السابق للغرفة بوسط البلد، ومقر جديد بمحافظة الإسكندرية سيتم افتتاحه منتصف شهر أكتوبر المقبل، ليخدم مدينة برج العرب الصناعية والمدن الصناعية بضواحي الإسكندرية وحتى محافظة الغربية.

ونوه بأنه جاري إنشاء فروع للغرفة في محافظات قبلي وعلى وجه الخصوص محافظتي سوهاج والمنيا، وفرع بمدينة دمياط الجديدة.

ولفت محمد المهندس إلى أن الغرفة قامت بإصدار أول دليل صناعي ذكي متخصص بالصناعات الهندسية، يحتوي على قاعدة بيانات بمنتجات أعضاء الغرفة البالغ أكثر من 11.2 ألف منشأة، حيث تم اصداره بشكل مطبوع وتطبيق للموبايل، وسوف يتم تحديثه سنويا مع تنظيم حملات تسويقية لمنتجات أعضاء الغرفة المدرجة