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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسطورة ليفربول يكشف دور جماهير الريدز في تحديد مستقبل محمد صلاح

محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول

أكد إيان راش أسطورة نادي ليفربول، أن جماهير الريدز قد تلعب دورا كبيرا، في تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق.

كانت تقارير صحفية، أكدت مؤخرا، أن محمد صلاح، طلب 500 ألف جنيه إسترليني، إسبوعبا، لتجديد عقده مع ليفربول.

وقال إيان راش في تصريحات لصحيفة “ ديلي ميل” البريطانية:" الجميع في ليفربول يريد استمرار محمد صلاح مع الريدز، هناك فرصة جيدة لبقائه، لأنه إذا ذهب إلى مكان آخر، لن يحصل على الدعم الذي يناله هنا".

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وتابع:" قد يعٌجب أي جمهور آخر، بمحمد صلاح، لكن جماهير الريدز تعشق “ مو” وهذا قد يكون  هذا عاملا حاسما، في استمراره مع الريدز.

وأضاف: "قد يعجب جمهور أي فريق آخر بصلاح، لكن جماهير ليفربول تحب مو، وهذا قد يكون عاملاً حاسمًا".

في سياق آخر، يستهدف محمد صلاح، تحقيق  4 أرقام قياسية، بتسجيل هدف في مباراة ليدز يونايتد، التي انطلقت منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

 

أرقام قياسية تنتظر محمد صلاح أمام ليدز يونايتد:
 

1- دخول مئوية الدوري الإنجليزي:

يحتاج محمد صلاح إلى تسجيل هدف وحيد، أمام ليدز يونايتد، في مباراة اليوم، لدخول مئوية الدوري الإنجليزي.

سجل محمد صلاح  هدفين بقميص تشيلسي في الدوري الإنجليزي و 97 هدفا بمقيص ليفربول، ليصبح على بعد هدف واحد، من دخول المئوية.

 

2- خامس أسرع هدف يدخل مئوية الدوري الإنجليزي:

إذا سجل محمد صلاح هدفا في أمام ليدز  يونايتد في مباراته الـ 162 في الدوري الإنجليزي، سيصبح خامس أسرع لاعب يدخل مئوية البريميرليج.

آلان شيرار أسطورة نيوكاسل أسرع لاعب يدخل نادي المائة في الدوري الإنجليزي، حيث احتاج إلى 124 مباراة فقط لتحقيق هذا الإنجاز، يليه هاري كين مهاجم توتنهام  ( 141 مباراة)، وسيرجيو  أجويرو مهاجم مانشستر سيتي السابق وبرشلونة الحالي ( 147 مباراة)، وتيري هنري، أسطورة آرسنال ( 160 مباراة).

3- أسرع جناح يسجل 100 هدف في الدوري الإنجليزي:

سيصبح محمد صلاح، أسرع جناح يصل إلى  100 هدف، في مسابقة الدوري الإنجليزي، حال سجل في لقاء اليوم.

4- أول جناح غير بريطاني يصل لـ 100 هدف في الدوري الإنجليزي:

حال هز محمد صلاح شباك ليدز يونايتد، سيصبح أول جناح غير بريطاني، يصل لـ 100 هدف.
 

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