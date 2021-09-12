محمد صلاح .. كم هدف حققه النجم المصري في الدوري الإنجليزي؟

حقق نادي ليفربول الإنجليزي بقيادة Mohamed salah محمد صلاح فوزا مهما على نظيره ليدز يونايتد، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

واستطاع النجم المصري Mohamed salah محمد صلاح لاعب الريدز، إحراز هدف التقدم لصالح ليفربول في الدقيقة 20 من زمن المباراة، بعد عدة تمريرات على حدود منطقة جزاء ليدز، لتصل الكرة لأرنولد الذي مرر الكرة ليسددها صلاح من لمسة واحدة.

الدوري الإنجليزي .. محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام ليدز يونايتد



أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول التشكيل الأساسي لمواجهة ليدز يونايتد، على ملعب ايلاند رود، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وشهد تشكيل ليفربول، تواجد النجم المصري محمد صلاح، أساسيا.

تشكيل ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: ، فابينيو، تياجو، هارفي إليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، دييجو جوتا، ساديو ماني.

الدوري الإنجليزي .. محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام ليدز يونايتد

دخل محمد صلاح نادي المئة بهدفه أمام ليدز يونايتد، ضمن الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي ليكون خامس اسرع لاعب يدخل نادي المئة هدف في الدوري الانجليزي .

وسجل محمد صلاح Mohamed salah هدفين بقميص تشيلسي في الدوري الإنجليزي و 98 هدفا بمقيص ليفربول.

وأحرز محمد صلاح Mohamed salah 99 هدفا في غضون ستة مواسم فقط لعبها في بريميرليج حتى الآن، بواقع هدفين مع تشيلسي في موسم 2013/14، و98 هدفا مع ليفربول.

ودخل ليفربول بقيادة يورجن كلوب تلك المباراة وهو يحتل المركز السابع برصيد 7 نقاط، بعد فوزه في مباراتين وتعادله في واحدة فقط.

محمد صلاح يحطم الأرقام القياسية بالدوري الإنجليزي



ونجح محمد صلاح Mohamed salah في تحطيم العديد من الأرقام القياسية بهدفه في شباك ليدز يونايتد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح Mohamed salah هدفين بقميص تشيلسي في الدوري الإنجليزي و 98 هدفا بمقيص ليفربول.

وأحرز صلاح 100 هدفا في غضون ستة مواسم فقط لعبها في بريميرليج حتى الآن.

- خامس أسرع لاعب يدخل مئوية الدوري الإنجليزي

أصبح محمد صلاح Mohamed salah خامس أسرع لاعب يدخل مئوية البريميرليج.

آلان شيرار أسطورة نيوكاسل أسرع لاعب يدخل نادي المائة في الدوري الإنجليزي، حيث احتاج إلى 124 مباراة فقط لتحقيق هذا الإنجاز، يليه هاري كين مهاجم توتنهام ( 141 مباراة)، وسيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي السابق وبرشلونة الحالي ( 147 مباراة)، وتيري هنري، أسطورة آرسنال ( 160 مباراة).

- أسرع جناح يسجل 100 هدف في الدوري الإنجليزي:

أصبح محمد صلاح Mohamed salah، أسرع جناح يصل إلى 100 هدف، في مسابقة الدوري الإنجليزي.

- أول جناح غير بريطاني يصل لـ 100 هدف في الدوري الإنجليزي:

أصبح أول جناح غير بريطاني، يصل لـ 100 هدف.

وجاء الهدف بعد عدة تمريرات على حدود منطقة جزاء المنافس وصلت الكرة لترينت أرنولد على يمين منطقة الجزاء فمررها من لمسة واحدة لمحمد صلاح أمام المرمى الذي سددها من لمسة واحدة في الشباك.

ويحتل ليفربول المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، في المقابل يتواجد ليدز يونايتد في المركز السابع عشر برصيد نقطتين.

ودخل ليفربول بقيادة يورجن كلوب تلك المباراة وهو يحتل المركز السابع برصيد 7 نقاط، بعد فوزه في مباراتين وتعادله في واحدة فقط.

ليفربول يتقدم على ليدز1-0 بهدف محمد صلاح في الشوط الأول

وأنهي فريق ليفربول الشوط الأول متقدما على ليدز يونايتد بهدفا دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وجاء الهدف بالدقيقة 22 بعد عدة تمريرات على حدود منطقة جزاء المنافس وصلت الكرة لترينت أرنولد على يمين منطقة الجزاء فمررها من لمسة واحدة لـ محمد صلاح Mohamed salahأمام المرمى الذي سددها من لمسة واحدة في الشباك.

محمد صلاح Mohamed salah أرسل تمريرة رائعة مع الدقيقة 15 لديوجو جوتا داخل منطقة الجزاء استلمها الأخير بشكل رائع ثم سددها ولكن تصدى لها الحارس ميسلير.

وفي الدقيقة 18 سدد ماني كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكنها ارتطمت بقدم أحد المدافعين وخرجت لخارج الملعب.

وفي الدقيقة 26 توغل ديوجو جوتا داخل منطقة الجزاء من على الجانب الأيمن ثم مرر الكرة لماني أمام المرمى ولكن سددها الأخير خارج الملعب بشكل غريب.



فابينيو يسجل الهدف الثاني ويحبط آمال أصحاب الارض

وعزز ليفربول تقدمه بالهدف الثاني في شباك ليدز يونايتد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وبعد مرور 5 دقائق من بداية الشوط الثاني، تمكن البرازيلي فابينيو من إحراز الهدف الثاني لنادي ليفربول، بعد أن استغل خطأ مدافع ليدز في تشتيت الكرة داخل منطقة الجزاء، ليسدد فابينيو الكرة بقوة إلى داخل الشباك.

ساديو ماني يضرب ليدز بالهدف الثالث لصالح ليفربول

وسجل ليفربول الهدف الثالث في شباك مضيفه ليدز، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وجاء الهدف الثالث من كرة عرضية من الناحية اليمنى أرسلها جوردين هندرسون لتياجو الذي هيئها لماني الذي نجح في تسديدها بنجاح في شباك ليدز.



وجاء الهدف الأول لليفربول بعد عدة تمريرات على حدود منطقة جزاء المنافس وصلت الكرة لترينت أرنولد على يمين منطقة الجزاء فمررها من لمسة واحدة لـ محمد صلاح Mohamed salah أمام المرمى الذي سددها من لمسة واحدة في الشباك.

تقييم محمد صلاح بعد قيادته ليفربول لـ الفوز على ليدز بثلاثية



حقق نادي ليفربول الإنجليزي فوزا مهما على نظيره ليدز يونايتد، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

واستطاع النجم المصري محمد صلاح Mohamed salah لاعب الريدز، إحراز هدف التقدم لصالح ليفربول في الدقيقة 20 من زمن المباراة، بعد عدة تمريرات على حدود منطقة جزاء ليدز، لتصل الكرة لأرنولد الذي مرر الكرة ليسددها صلاح من لمسة واحدة.

وحسب شبكة "هوسكورد" العالمية حصل محمد صلاح على تقييم بلغ 7.8/10، حيث أوضحت أنه استحوذ على الكرة بنسبة 3.7 %، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 76 %.

وسدد 3 كرات في المباراة، اثنتين تجاه المرمى، وواحدة تم اعتراضها من قِبل الخصم.

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة العاشرة في المركز الثالث متساوياً في عدد النقاط مع مانشستر يونايتد وتشيلسي، اللذان يتفوقان بفارق الأهداف عن الريدز.