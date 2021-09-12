استشاري جراحة أطفال: يتم اكتشاف الشفة الأرنبية أثناء الحمل.. فيديو

قال الدكتور أحمد الشامي، استشاري الذكورة جراحة الأطفال والعيوب الخلقية، إنه يتم اكتشاف الشفة الأرنبية أثناء الحمل، معقبا: "يتم عمل سونار أنثاء الحمل والطبيب المعالج يحدد إذا كان الجنين مصابا بالشفة الأرنبية أم لا".



وأضاف "الشامي"، خلال حواره مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد 2"،: "الأم تصاب بحالة من الاكتئاب والحزن بشكل غير عادي عند علمها أن الجنين مصاب بالشفة الأرنبية"، لافتا: "في البلدان المتقدمة يتم عمل بروتوكول علاجي معين لهذه الحالات".

وأشار إلى أن هناك أسباب التشوهات الخلقية بصفة عامة لكن لا يمكن تحديدها بدون سؤال الوالدين، ومنها أن يكون الأب والأم أقارب لافتا إلى أن الأم أثناء الولادة إذا تعرضت إلي حادث يمكن أن يؤدي لتشوهات خلقية.

