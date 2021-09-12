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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أشياء جنونية..أول تعليق من كلوب على تألق محمد صلاح ودخول نادي المئة

صدى البلد

حقق نادي ليفربول الإنجليزي بقيادة Mohamed salah  محمد صلاح فوزا مهما على نظيره ليدز يونايتد، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وقال كلوب في تصريحاته عقب مباراة ليدز يونايتد: "منذ أن انضم محمد صلاح لنا وهو يقوم بأشياء جنونية، أنا لا أعلم لأي مدى يمكن أن يصل".

وتابع :"منذ أن أصبح لاعبا في صفوف الفريق، يا له من لاعب، إنه مازال جائعًا لقد شاهدته عقب المباراة، نعم كان حزينا لإصاب هارفي، لكنه أيضًا شعر بالحزن لعدم التسجيل من فرصة أو فرصتين".

ودخل محمد صلاح نادي المئة بهدفه أمام ليدز يونايتد، ضمن الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي ليكون خامس اسرع لاعب يدخل نادي المئة هدف في الدوري الانجليزي .

وسجل محمد صلاح هدفين بقميص تشيلسي في الدوري الإنجليزي و 98 هدفا بمقيص ليفربول.

محمد صلاح ليفربول كلوب نادي المئة لدوري الإنجليزي

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