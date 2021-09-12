محافظ مطروح يلتقي بنيافة الأنبا باخوميوس

هنأ اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاحد،نيافة الأنبا باخوميـــوس لمرور ٥٠ عاما على رسامته مطرانا للبحيرة ومطروح وشمال أفريقيا . ،وكذلك احتفال الإخوة الأقباط ببداية العام القبطى الجديد " عيد النيروز".



واعرب محافظ مطروح خلال لقائه بمطران البحيرة ومطروح وشمال أفريقيا بكنيسه السيدة العذراء، خلال زيارته لمطروح، عن ترحيبه و سعادته بزيارة نيافته لمطروح، مع تمنياته له بالصحة والعافية مؤكدا على روح المحبة وقوة النسيج الوطنى الواحد لأبناء مصر التى عبرت كافة المحن والتحديات.



كما تناول اللقاء الإشادة بجهود القيادة السياسية المخلصة في الحفاظ الوطن وتنمية في كافة الانحاء ، والايمان بأهمية التنمية المحلية مع تعظيم دور المشاركة المجتمعية والتعاون مع جهود الدولة في الوصول الى كافة المناطق وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

كذلك تعظيم دور المجتمع المدنى في جهود التنمية وبناء الانسان من خلال عدة مبادرات كالمشاركة في جهود محو الأمية والتعليم وغيرها

بينما وجه الانبا باخوميوس الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح على جهود وخطوات التنمية بالمحافظة في كافة القطاعات ، بما يتواكب مع اهتمام القيادة السياسية بمطروح

مشيدا بجهود تنمية واحة سيوة كمقصد سياحى عالمى مع مراعاة الحفاظ على الطابع البيئي وجهود تطوير طريق سيوة وازدواجه خرسانيا بما ييسر الوصول اليها ويشجع حركة النقل و السياحة لسيوة مع اهميته الاقتصادية والسياحية.

وفي نهاية اللقاء اهدى الانبا باخوميوس درع للواء خالد شعيب محافظ مطروح تقديرا لجهوده في تنمية المحافظة في جميع القطاعات ورعايته واهتمامه بتلبية احتياجات المواطنين.

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