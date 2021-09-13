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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأمن الإسرائيلي يفتش عن خرم إبرة في سجن جلبوع.. فيديو

سجن جلبوع
سجن جلبوع

أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو تحت عنوان الأمن الإسرائيلي يفتش عن خرم إبرة في سجن جلبوع.

 

وأوضحت أن وسائل إعلام عبرية أفادت بأن الجيش الإسرائيلي بصدد إطلاق عملية تفتيش واسعة تشمل جميع سجون البلاد بحثا عن أي أنفاق محتملة بعد حادث هروب 6 معتقلين فلسطينيين من سجن جلبوع مؤخرا.

 


وأشارت إلى أن موقع "والا" الإخباري ذكر أن العملية التي سيجريها الجيش بالتعاون مع فرق من خبراء الهندسة والبناء ستنطلق غدا الأحد، مع إيلاء اهتمام خاص لسجن جلبوع الذي وقعت فيه عملية الهروب المدوية.

 

وأوضح الموقع أن السجن المذكور سيتم إخلاؤه من المعتقلين الذين سينقلون إلى معتقلات أخرى وسط إسرائيل وجنوبها مؤقتا.

وتمكنت السلطات الإسرائيلية حتى الآن من إلقاء القبض على أربعة من المعتقلين الهاربين الستة.
 

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