في 14 يوما.. أسرع رجيم يحول جسمك لمكينة حرق دهون

هل أتبعت العديد من الرجيمات دون جددوى ولازال وزنك ثاب إليك رجيم سريع لحرق ونسف الدهون والتخلص من تراكم الدهون خاصة فى منطقة الخصر والأرداف إليك خطة رجيم لمدة أسبوعين يساعد على تحويل جسمك لمكينة حرق دهون إليك خطة الرجيم يقدمها موقع هيلث

خطة الرجيم

الإفطار



طبق فول بالليمون والكمون + 1/4 رغيف بلدي

بيضة مسلوقة + 1 توست سن + جبن قريش



سناك بعد الفطار ..

ثمرة فاكهة

الغذاء



2 شريحة فيليه مشوي +3 ملاعق أرز بسماتى

1/2 دجاجة مشوية + ملعقة أرز على البخار+ طبق سلطة خضراء.



أو شرائح لحم مشوي +طبق شوربة خضار 2 + سلطة خضراء.

أو

طبق شوربة لسان عصفور + طبق سلطة خضراء + سلطة خضراء.

4 ملعقة مكرونة مع اللحم المفروم + سلطة خضراء.

سناك بعد الغذاء ساعتين

ثمرة فاكهة

العشاء ..



1 بيضة مسلوقة.+كوب زبادى

أو

أ2 قطعة جبنة قليلة الدسم + علبة زبادي خالي الدسم.



بيضة مسلوقة +ثمرة فاكهة

أو

بيضة مسلوقة +1 توست سن

الأسبوع الثانى

الإفطار

بيضة مسلوقة +1توست سن

الغداء اختار من الآتى



اليوم الأول



طبق شوربة خضار +شرحتان لحم مشوى

اليوم الثانى

2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه + شريحة بطاطس مشوية

اليوم الثالث



3 ملاعق أرز أو 3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية أو فيليه سمك مشوي

اليوم الرابع

كوسة سوتيه +طبق سلطة + 3 ملاعق أ

اليوم الخامس

طبق خضار سوتيه + 4 ملاعق أرز +2 قطعة بانيه مشوى

اليوم السادس والسابع

شريحة بطاطس مشوية +طبق سلطة + قطعة دجاج مشوى



سناك

ثمرة فاكهة



العشاء أختار من الآتى



كوب زبادي خالي الدسم +ثمرة فاكهة