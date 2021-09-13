عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في 14 يوما.. أسرع رجيم يحول جسمك لمكينة حرق دهون

صدى البلد

هل أتبعت العديد من الرجيمات دون جددوى ولازال وزنك ثاب إليك رجيم سريع لحرق ونسف الدهون والتخلص من تراكم الدهون خاصة فى منطقة الخصر والأرداف إليك خطة رجيم لمدة أسبوعين يساعد على تحويل جسمك لمكينة حرق دهون إليك خطة الرجيم يقدمها موقع هيلث 

خطة الرجيم 

الإفطار 
 

طبق فول بالليمون والكمون + 1/4 رغيف بلدي 

بيضة مسلوقة + 1 توست سن + جبن قريش
 

سناك بعد الفطار ..

 

ثمرة فاكهة 

 

الغذاء 
 

 

2 شريحة فيليه مشوي +3 ملاعق أرز بسماتى
1/2 دجاجة مشوية +  ملعقة أرز على البخار+ طبق سلطة خضراء.


أو شرائح لحم مشوي +طبق شوربة خضار 2 + سلطة خضراء.
أو 
طبق شوربة لسان عصفور + طبق سلطة خضراء + سلطة خضراء.

4 ملعقة مكرونة مع اللحم المفروم + سلطة خضراء.

سناك بعد الغذاء ساعتين 

ثمرة فاكهة

العشاء ..
 

1 بيضة مسلوقة.+كوب زبادى

أو 

أ2 قطعة جبنة قليلة الدسم + علبة زبادي خالي الدسم.
 

بيضة  مسلوقة +ثمرة فاكهة

أو

بيضة مسلوقة +1 توست سن

 

الأسبوع  الثانى 

 

الإفطار 

 

بيضة مسلوقة +1توست سن 

 

الغداء اختار من الآتى


اليوم الأول 


طبق شوربة خضار +شرحتان لحم مشوى 

اليوم الثانى 

 2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه + شريحة بطاطس مشوية 

اليوم الثالث


 3 ملاعق أرز أو 3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية  أو فيليه سمك مشوي

اليوم الرابع 

كوسة سوتيه +طبق سلطة + 3 ملاعق أ

اليوم الخامس 

طبق خضار سوتيه + 4 ملاعق أرز +2 قطعة بانيه مشوى

اليوم السادس والسابع 

  شريحة بطاطس مشوية +طبق سلطة + قطعة دجاج مشوى
 

سناك 

 

ثمرة فاكهة 
 

العشاء  أختار من الآتى
 

كوب زبادي خالي الدسم +ثمرة فاكهة 

أسرع رجيم إفطار الرجيم الدهون نسف الغذاء

ترشيحاتنا

تضرر منازل الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي.. صور

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين 13- 9- 2021

دعاء السفر كامل ومكتوب .. ردده طول الطريق يحفظك من كآبة المنظر

ارتفاع في إصابات كورونا المحلية بالصين

سعر بيع وشراء الريال السعودي في مصر اليوم الإثنين 13- 9- 2021

ريلمي تستعد لإطلاق تحفتها realme C25Y ببطارية 6000 مللى أمبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان بيجيب فلوس الولادة.. زوجة مهندس طلخا الغريق تكشف تفاصيل مثيرة عن مقتله

هل انتهت قصة علي معلول مع الأهلي.. تفاصيل مثيرة ولحظات حاسمة

رقصت بـ فوطة حمام.. بلاغ يطالب بمحاكمة فيفي عبده

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة حول انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك

رئيس مركز أمراض العضلات والأعصاب تعلن مفاجأة عن حالة مؤمن زكريا

أول صورة للفنانة أصالة وزوجها الجديد رسميا

ابني كان طيب ومكنش بيشرب سيجارة.. والد المهندس المختفي بـ الدقهلية يتهم صديقه بقتله

السعودية .. ترحيب بقدوم المعتمرين من كل مكان بهذه الشروط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهندس وطبيب وطالب.. 3 حوادث مفجعة في 3 محافظات والضحايا شباب

رقبة آبي أحمد بيد أمريكا.. دعوة دولية خطيرة لعزله وفرض عقوبات عليه

حصان متهور يرفض الاستمرار في السباق ويطيح بصاحبه.. صور

بميدالية الإنقاذ الفخرية.. كوريا الجنوبية تكرم كلبا أنقذ صاحبته العجوز بمعجزة|صور

فيديو

كواليس دهس سيارة نقل لميكروباص في جسر السويس| فيديوجراف

صلح سمية الخشاب .. تصريحات مثيرة لـ ريم البارودي

شافت النبي في المنام.. يوتيوبر شهيرة تعلن التوبة وارتداء الحجاب.. فيديوجراف

فيديوجراف.. إصابات بالجملة .. أبطال مسرحية زقاق المدق في خطر

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

د.وليد السويدي يكتب: كان رجلاً صالحًا

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

د. أحمد البدوي يكتب: التخطيط الاستراتيجي المتقدم بجامعة الأزهر

ليلى موسي تكتب: طالبان.. والأيديولوجية المناهضة للديناميكية والتغيير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ